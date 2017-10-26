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600 бабушек и дедушек споют на фестивале хоровых коллективов

26 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Завершится музыкальное состязание среди пожилых людей гала-концертом 29 октября в "Практикуме"

12 октября в Кировской области стартовал областной фестиваль хоровых коллективов среди людей старшего поколения «Песни России – на все времена!». Стоит отметить, что организаторы фестиваля: Кировский областной Совет ветеранов, центр досуга «Практикум» и партнер фестиваля — кировское отделение Сбербанка — хотели охватить большее количество районов нашей области и показать, как много у нас ярких хоровых коллективов и как активны наши люди старшего поколения.

По словам организаторов, заявки на участие подали около 50 творческих хоровых  коллективов — это почти 600 участников, которые будут бороться за звание «Лучший хоровой коллектив области».

Фестиваль пройдет в несколько этапов. Первый этап: заочные отборочные прослушивания, которые прошли в районных домах культуры и досуговых центрах. Второй этап: конкурсные выступления на площадке центра досуга «Практикум» 27-28 октября. В них примут участие коллективы из районов области и Кирова. Вход на отборочный этап бесплатный.

Завершится фестиваль гала-концертом и награждением всех участников 29 октября 2017 года в кировском центре досуга «Практикум». Начало гала-концерта назначено на 12:30, вход платный — 150 рублей. Организаторы фестиваля уверены, он приживется на нашей земле и будет проводиться ежегодно, так как любовь к песне у вятчан не иссякнет никогда.

Афиша Искусство Культура

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