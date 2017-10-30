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В Кирове собирают вещи для приютов для животных

30 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Вещи и корма можно приносить в Центры местной активности

В Кирове проходит благотворительная акция, в рамках которой жители города могут помочь приютам для животных. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Приюты нуждаются в кормах для собак и кошек, крупах, консервах и других продуктах. Также можно приносить моющие средства, пакеты под мусор, перчатки, одеяла, игрушки, поводки, шприцы, кастрюли. Все собранные вещи будут отправлены в приюты для животных. 

Акция проходит в Центрах местной активности:

  • улица Московская, 156 (телефон 8-922-965-5919),
  • улица Пугачева, 18 (телефон 8-919-510-0531),
  • улица Ленина, 179 (телефон 8-919-529-9214),
  • улица Азина, 55 (телефон 8-912-336-0791),
  • улица Воровского, 79 (телефон 8-912-334-9667),
  • в микрорайоне Лянгасово – улица Ленина, 10 (телефон 8-912-726-5380).

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