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Главная Авто На трассе "Вятка" лесовоз снес школьный автобус: погибли три человека

На трассе "Вятка" лесовоз снес школьный автобус: погибли три человека

28 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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Автобус поворачивал налево и не уступил дорогу встречному большегрузу

27 октября на трассе "Вятка" произошло смертельное ДТП. Лесовоз столкнулся со школьным автобусом. Трое погибли на месте, 13 человек пострадали.

Авария произошла на участке трассы Чебоксары-Сыктывкар. Дети возвращались в село Выльгорт, после еженедельного профобучения в Сыктывкаре. По предварительной информации, автобус поворачивал налево и не уступил дорогу встречному лесовозу.

Фото репортаж с места событий опубликовал портал "Pro Город Сыктывкар".

От удара правая передняя часть автобуса, на которую пришелся удар, смята внутрь автобуса. На дороге валялись документы, аптечка, аккумулятор автобуса. Возле дверей - лужа крови, капли стекали по корпусу рядом с надписью "Дети". 

 

Бревна выкатились с лесовоза на проезжую часть, большегруз опрокинулся на левый бок, передняя часть кабины разворочена. 

Трое человек погибли на месте: это водитель автобуса и двое педагогов. Известно, что они не погибли пристегнуты ремнями безопасности. Водитель лесовоза находится в больнице, как и еще трое взрослых и четверо детей. 

Досье: водитель лесовоза

  • 40 лет;
  • Привлекался за нарушение ПДД один раз за несоблюдение правил, предписанных знаками или дорожной разметкой;
  • Стаж вождения 13 лет; 
  • Находится в больнице в тяжелом состоянии, у него открытая черепно-мозговая травма, открытая рана брюшной полости; 
  • Был ли пристегнут ремнем - неизвестно. 

Досье: водитель школьного автобуса

  • 60 лет;
  • Привлекался за нарушении ПДД два раза: за управление машиной с заведомо неисправными тормозами и за управление машиной с неисправностями;
  • Стаж вождения 18 лет;
  • В момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

Следственный комитет начал проверку, чтобы установить причины и обстоятельства ДТП. 

Авто ДТП

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Комментарии 1

9 минут назад 1
"Трое человек погибли на месте: это водитель автобуса и двое педагогов. Известно, что они не погибли пристегнуты ремнями безопасности.@ - поправьте текст.
Безвинно погибшим - соболезную! Пострадавшим - желаю выздоровления!
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