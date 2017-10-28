На трассе "Вятка" лесовоз снес школьный автобус: погибли три человека

27 октября на трассе "Вятка" произошло смертельное ДТП. Лесовоз столкнулся со школьным автобусом. Трое погибли на месте, 13 человек пострадали.

Авария произошла на участке трассы Чебоксары-Сыктывкар. Дети возвращались в село Выльгорт, после еженедельного профобучения в Сыктывкаре. По предварительной информации, автобус поворачивал налево и не уступил дорогу встречному лесовозу.

Фото репортаж с места событий опубликовал портал "Pro Город Сыктывкар".

От удара правая передняя часть автобуса, на которую пришелся удар, смята внутрь автобуса. На дороге валялись документы, аптечка, аккумулятор автобуса. Возле дверей - лужа крови, капли стекали по корпусу рядом с надписью "Дети".

Бревна выкатились с лесовоза на проезжую часть, большегруз опрокинулся на левый бок, передняя часть кабины разворочена.

Трое человек погибли на месте: это водитель автобуса и двое педагогов. Известно, что они не погибли пристегнуты ремнями безопасности. Водитель лесовоза находится в больнице, как и еще трое взрослых и четверо детей.

Досье: водитель лесовоза

40 лет;

Привлекался за нарушение ПДД один раз за несоблюдение правил, предписанных знаками или дорожной разметкой;

Стаж вождения 13 лет;

Находится в больнице в тяжелом состоянии, у него открытая черепно-мозговая травма, открытая рана брюшной полости;

Был ли пристегнут ремнем - неизвестно.

Досье: водитель школьного автобуса

60 лет;

Привлекался за нарушении ПДД два раза: за управление машиной с заведомо неисправными тормозами и за управление машиной с неисправностями;

Стаж вождения 18 лет;

В момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

Следственный комитет начал проверку, чтобы установить причины и обстоятельства ДТП.