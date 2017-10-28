На трассе "Вятка" лесовоз снес школьный автобус: погибли три человека

На трассе "Вятка" лесовоз снес школьный автобус: погибли три человека28 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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Автобус поворачивал налево и не уступил дорогу встречному большегрузу
27 октября на трассе "Вятка" произошло смертельное ДТП. Лесовоз столкнулся со школьным автобусом. Трое погибли на месте, 13 человек пострадали.
Авария произошла на участке трассы Чебоксары-Сыктывкар. Дети возвращались в село Выльгорт, после еженедельного профобучения в Сыктывкаре. По предварительной информации, автобус поворачивал налево и не уступил дорогу встречному лесовозу.
Фото репортаж с места событий опубликовал портал "Pro Город Сыктывкар".
От удара правая передняя часть автобуса, на которую пришелся удар, смята внутрь автобуса. На дороге валялись документы, аптечка, аккумулятор автобуса. Возле дверей - лужа крови, капли стекали по корпусу рядом с надписью "Дети".
Бревна выкатились с лесовоза на проезжую часть, большегруз опрокинулся на левый бок, передняя часть кабины разворочена.
Трое человек погибли на месте: это водитель автобуса и двое педагогов. Известно, что они не погибли пристегнуты ремнями безопасности. Водитель лесовоза находится в больнице, как и еще трое взрослых и четверо детей.
Досье: водитель лесовоза
- 40 лет;
- Привлекался за нарушение ПДД один раз за несоблюдение правил, предписанных знаками или дорожной разметкой;
- Стаж вождения 13 лет;
- Находится в больнице в тяжелом состоянии, у него открытая черепно-мозговая травма, открытая рана брюшной полости;
- Был ли пристегнут ремнем - неизвестно.
Досье: водитель школьного автобуса
- 60 лет;
- Привлекался за нарушении ПДД два раза: за управление машиной с заведомо неисправными тормозами и за управление машиной с неисправностями;
- Стаж вождения 18 лет;
- В момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.
Следственный комитет начал проверку, чтобы установить причины и обстоятельства ДТП.
Комментарии 1
Безвинно погибшим - соболезную! Пострадавшим - желаю выздоровления!
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