Девочка, выжившая в ДТП с автобусом, рассказала о первых минутах после трагедии

Школьница, одна из пострадавших в ДТП на кировской трассе, рассказала, как произошла трагедия. 27 октября на трассе "Вятка" лесовоз столкнулся со школьным автобусом.

Пост девочка опубликовала на следующий день после трагедии. На ее глазах погибли три человека. В первые минуты она не понимала, что происходит. Мы публикуем текст ее обращения целиком.

Авария в Ыбу. К чертям просто выносит, я вообще ничего не понимаю! Мы ехали на повороте к Ыбу, а с кировской трассы лесовоз ехал. Я музыку в наушниках слушала, потом услышала, что К. или Д. кричит водителю: «Сережаа!» Подняла глаза, а мы просто перпендикулярно с этим лесовозом и удар! Блин, я думала, что уснула, когда уже перестало крутить автобус. Это словами не передать... Левую сторону всю вывернуло и стекла выбило, мы - ученики - со стороны водителя сидели, а остальные в месте удара. Я, как поняла, что вообще происходит, услышала, что Д. кричит: «Лиля!» Лилия Иосифовна просто вылетела при ударе, на месте умерла, Полина с Никитой не пристегнуты были вроде, поэтому их взад утащило, их на скорой вечером увезли, Полина просто с ума сходила, это ужасно, блин. У нас секретарь новый в школе, ты не знаешь ее, наверное.. Она сразу же умерла: стекло и шея, ты понял... Мы просто вылезли, а у нее кровь как из чайника лилась. Водитель У. тоже вылетел, под брёвнами был, девочка с Ыба госпитализирована, Оксану тоже вечером на скорой увезли, К. вообще просто не понимала, что происходит, просто глаза стеклянные, Г. ударился головой, у Д. что-то с клеткой грудной. Просто охренеть. Я не понимаю... Мы сейчас вечером все показания давали.

По данным на 29 октября, общее число пострадавших в аварии - 10 человек, в том числе трое детей, находятся в больнице с травмами разной степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении погибшего в ДТП водителя автобуса. По предварительной информации, он поворачивал налево, не убедился в безопасности маневра и не пропустил встречный большегруз. Досье на водителей и подробный репортаж с места ДТП смотрите в материале.