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Главная Новости Максим Галкин попробовал мороженое с бородинским хлебом и Вятским квасом

Максим Галкин попробовал мороженое с бородинским хлебом и Вятским квасом

26 октября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
instagram.com/maxgalkinru
На видео он рассказал о том, что ел в нашем городе

В среду, 25 октября 2017 года, в Киров приезжал шоумен Максим Галкин. Выступление артиста прошло вечером в ДК «Родина». Но приехал артист в наш город еще утром.

Днем он успел прогуляться в парке имени Кирова и покормить уток у пруда. После прогулки он заглянул в один из ресторанов города. На видео, которое Максим выложил в Instagram, он подробно рассказал, что он ел.

Три вида паштета. Будем дегустировать. Тяжело нам, артистам. Ну, знаете, хорошо. Ну, это закуска, а выпиваем мы несколько видов настойки: хреновуха, яблочная на печеных яблоках, бурбон на вишне, брусничная на водке. Между первой и второй перерывчик небольшой. Я сейчас буду есть мороженое с бородинским хлебом, горьким шоколадом и Вятским квасом, - рассказал артист.

Когда артисту принесли счет, Максим Галкин пошутил, что это кардиограмма.

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Комментарии 13

26 октября, 10:43 1
ну.. инстаграмм у него "для своих", то есть явно не для кировских обывателей. Так что кто знает, может это тонкий троллинг над провинцией, мол никакого выбора в ресторане и нет на самом деле для богатенького гурмана-москвича, о чём он и говорит друзьям.
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26 октября, 10:54 Чупакабра
А почему хлеб Стерлиговых не попробовал ?!)
Ответить
26 октября, 10:59 Я не робот
1
ну.. инстаграмм у него "для своих", то есть явно не для кировских обывателей. Так что кто знает, может это тонкий троллинг над провинцией, мол никакого выбора в ресторане и нет на самом деле для богатенького гурмана-москвича, о чём он и говорит друзьям.
Ха ха ха!
Ответить
26 октября, 11:03 Чупакабра
Чупакабра
А почему хлеб Стерлиговых не попробовал ?!)
Денег и здоровья пожалел, коллега.
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26 октября, 11:20 Горожанин
Чупакабра
А почему хлеб Стерлиговых не попробовал ?!)
Может ему не продали, там же правило есть))
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26 октября, 11:35 Я не робот
А ты откуда знаешь?
Ответить
26 октября, 11:48 Константин Копанев
Я не робот
А ты откуда знаешь?
А ты не догадываешься? Да, ну.
Ответить
26 октября, 12:44 Горожанин
Галкин приехав в Киров ел хлеб!!!!!! Сенсация!!!!!
Это покруче половины уничтоженных заводов,всей медицины и С/Х!!!!!
Ай да СМИ!!!! Браво!!!
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26 октября, 13:14 Я не робот
Горожанин
Галкин приехав в Киров ел хлеб!!!!!! Сенсация!!!!!
Это покруче половины уничтоженных заводов,всей медицины и С/Х!!!!!
Ай да СМИ!!!! Браво!!!
Галкин то причем? Мы что уже в Сирии? Я что то пропустил?
Ответить
26 октября, 20:05 стерлиговская продавшыца
Горожанин
Может ему не продали, там же правило есть))
да! просил он продать и хлебушка и картофана. но я ни ни. а то ить герман львович выпнет без выходного пособия. и как жить??? у меня с дарницкова изжога а в последствии и вовсе геморой
Ответить
26 октября, 21:09 Я
стерлиговская продавшыца
да! просил он продать и хлебушка и картофана. но я ни ни. а то ить герман львович выпнет без выходного пособия. и как жить??? у меня с дарницкова изжога а в последствии и вовсе геморой
Крепись
Ответить
26 октября, 22:24 Горожанин
учителко! а ты пошто знак вопроса не поставил? теряешь форму, учителко.
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15 часов назад Горожанин
А как у него стул после мороженого с квасом? Напишите об этом пожалуйста!
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