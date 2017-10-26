Максим Галкин попробовал мороженое с бородинским хлебом и Вятским квасом

В среду, 25 октября 2017 года, в Киров приезжал шоумен Максим Галкин. Выступление артиста прошло вечером в ДК «Родина». Но приехал артист в наш город еще утром.

Днем он успел прогуляться в парке имени Кирова и покормить уток у пруда. После прогулки он заглянул в один из ресторанов города. На видео, которое Максим выложил в Instagram, он подробно рассказал, что он ел.

Три вида паштета. Будем дегустировать. Тяжело нам, артистам. Ну, знаете, хорошо. Ну, это закуска, а выпиваем мы несколько видов настойки: хреновуха, яблочная на печеных яблоках, бурбон на вишне, брусничная на водке. Между первой и второй перерывчик небольшой. Я сейчас буду есть мороженое с бородинским хлебом, горьким шоколадом и Вятским квасом, - рассказал артист.

Когда артисту принесли счет, Максим Галкин пошутил, что это кардиограмма.