Для задержания пьяного водителя в Кирове понадобилось 5 экипажей полиции

В Кирове пять патрульных экипажей задерживали пьяного водителя. Об этом в паблике «Злой кировчанин» сообщил очевидец произошедшего Олег Белых.

Инцидент произошел на улице Мира. Некоторых возмутил тот факт, что одного пьяного водителя задерживали сразу пять экипажей полиции.

Пока здесь 5 экипажей, в другом районе ни одного , можно спокойно ездить пьяным водителям, - пишет пользователи в соцсети.

Другие посчитали такие меры оправданными.

Пусть хоть 15 машин его ловят, лишь бы поймали, а если бы сбил кого-нибудь? – деляться в комментариях.

Отметим, что в прошедшие выходные на территории Ленинского и Октябрьского районов прошли "сплошные проверки" водителей на состояние опьянения. Результаты проверок станут известны позднее.

А пока в ГИБДД напомнили, что за управление транспортом в состоянии опьянения вас могут лишить прав сроком от полутора до двух лет, а так же оштрафовать на 30 тысяч рублей.

