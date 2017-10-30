3000 кировчан заплатят повышенный земельный налог

Кировчане получили налоговые уведомления о необходимости уплаты земельного налога за 2016 год. Об этом сообщают в Управлении Федеральной налоговой службы по Кировской области.

Отмечается, что около двух тысяч жителей области имели льготы, а трем тысячам кировчан земельный налог был исчислен с применением повышающих коэффициентов.

Заплатить имущественные налоги, а именно транспортный, земельный налоги и налог на имущество физических лиц за 2016 год нужно не позднее 1 декабря 2017 года.