3000 кировчан заплатят повышенный земельный налог

3000 кировчан заплатят повышенный земельный налог30 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Срок уплаты налога завершается 1 декабря 2017 года
Кировчане получили налоговые уведомления о необходимости уплаты земельного налога за 2016 год. Об этом сообщают в Управлении Федеральной налоговой службы по Кировской области.
Отмечается, что около двух тысяч жителей области имели льготы, а трем тысячам кировчан земельный налог был исчислен с применением повышающих коэффициентов.
Заплатить имущественные налоги, а именно транспортный, земельный налоги и налог на имущество физических лиц за 2016 год нужно не позднее 1 декабря 2017 года.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
30 октября 2017, 12:19
Комментарии 0
Поделись комментариями