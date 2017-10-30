Супруги нашлись в чепецком интернате спустя 40 лет после первой встречи

В Кирово-Чепецком доме-интернате живет 12 семейных пар. В интернате есть молельная комната. Там верующих влюбленных при желании венчают. Эта история одной из таких пар - о Виталии Попкове и Надежде Журба.

Кадровый офицер. Виталий Витальевич служил в войсках специального назначения еще при Андропове. Однажды в 1955 году по поручению начальства он приехал в Красноярск, там встретил однокурсника, очень этому обрадовался. Однокурсник представил Виталию Витальевичу свою супругу и ее сестру Надю. Девушка запомнилась солдату, но, что называется, ловить было нечего: красавица была замужем.

Знакомство наше было, можно сказать, шапочным, - вспоминает он. Я уехал из Красноярска в Дрезден, был в загранкомандировке в Праге, потом отдавал долг Родине в Монгольской республике. После службы уехал на Родину — в Уржум. Работал механизатором. Какое-то время пожил и в Вожгалах. Там завел семью, но сохранить ее не удалось. И вот на пенсии я оказался в интернате. Прихожу как-то на завтрак в столовую, а за моим столом сидит женщина. И лицо такое знакомое...

Наденька. Как вы уже догадались, знакомым лицом было лицо той самой Нади. Несколько лет назад она потеряла мужа. Это событие женщина тяжело перенесла: ее парализовало. После того, как Надежда Степановна оправилась в больнице, решила ехать в интернат. До того самого завтрака успело пройти несколько лет.

Мы смотрим друг на друга и не можем вспомнить, где виделись, - продолжает рассказ Виталий Витальевич. - Я набрался смелости и пригласил Наденьку на прогулку. Подумал, что будем беседовать и обязательно докопаемся до истины. Во время прогулки мы стали вспоминать прошлое, рассказывать друг дугу свою жизнь и за 1,5 часа прожили ее до нужного момента.

С тех пор Виталий Витальевич и Надежда Степановна гуляли и беседовали каждый день. Спустя два года решили узаконить свои отношения. 22 июня 2013 года их повенчали. На снимке супруг держит в руках белую книжицу — это свидетельство о венчании.

Комнатка молодых. Супругов переселили в комнату, которая по меркам интерната считается полноценной квартирой. Тут есть и свой туалет с душем, и даже балкон, на котором сейчас сушится постельное белье. На стенах висят календари и старинные фотографии. На подоконнике — телевизор в окружении горшков с цветами.

Я хочу пожелать вашим читателям самого главного — мира над головой, - говорит мне глава семьи. - Я как военный знаю, что важнее этого ничего на свете нет.

Просьба о милосердии. В интернате помимо людей, которые обслуживают себя сами, много и милосердных — тех, кто нуждается в постоянном уходе и наблюдении.

Нам очень нужны волонтеры. Помощь необходима в общении, досуге, прогулках, - рассказывает Елена Викторовна, замдиректора интерната по социальной работе. - В Питере есть интересный проект «Волонтеры серебряного возраста». В его рамках уже взрослые люди находят время, чтобы помочь другим. Это не школьники, у них совершенно иной жизненный опыт. И мне бы очень хотелось привлечь таких неравнодушных людей к нам в интернат. Пожалуйста, звоните, если наши истории нашли отклик в вашей душе.

По всем вопросам можно звонить напрямую Елене Викторовне Малых — 8 922 944 16 87 или 8(83361) 5-00-66.