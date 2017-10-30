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Главная Новости Кировский архитектор предложил спустить памятник Ленину под Театралку

Кировский архитектор предложил спустить памятник Ленину под Театралку

30 октября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Артема Коробова
На реализацию проекта требуется до 10 миллионов рублей

Памятник Владимиру Ленину предложили спустить под землю Театральной площади. Такой проект разработал архитектор Артем Коробов.

В преддверии 100-летия октябрьской революции с новой силой стал обсуждаться вопрос нахождения памятника вождю мирового пролетариата на главной городской площади. Многие сходятся в том, что ему там не место, но сносить памятник - это тоже не выход.

С эмоциональной точки зрения — я привык к памятнику. С точки зрения архитектора, на этом месте площади необходима культурно значимая доминанта. Это главная площадь, главное здание правительства. Но идеологически Ленин утратил связь с действительностью, что относительно власти, что общества. Но это символ преемственности Российской Федерации от СССР.  Вот поэтому до сих пор памятник и стоит, ждет своей участи, - высказался архитектор Артем Коробов.

Решение - убрать памятник без демонтажа. Специальный механизм просто спустит его под землю. 

Памятник не исчезнет с площади бесследно, он останется внизу под стеклом. Перейдет из статуса действующего в статус реликвии. К тому же погребение его не безвозвратно, если того потребует время, он всегда может быть поднят обратно.

Архитектор продумал, что может оказаться на месте, где стоял памятник. Артем Коробов решил отказаться от установки здесь еще одного более современного монумента. 

Согласно моей концепции, это должно быть что-то, что отразит дух наступающей современной информационно-цифровой эпохи. Я предлагаю установить оборудование для проекции 3D голограммы, которое транслировало бы некие государственные и областные значимые события. Например, на юбилей К. Э. Циолковского проецировалась бы его фигура, на которую можно навести смартфон и прослушать о нем краткую лекцию. На 9 Мая это мог бы быть Конев. На Новый год – обращение Президента РФ, - говорит Артем. 

На реализацию такого масштабного проекта может понадобиться от 5 до 10 миллионов рублей. Архитектор рассчитывает на помощь благотворителей или меценатов. Кроме того, необходима рабочая группа, которая бы занималась вопросами продвижением проекта и согласованием его с чиновниками. 

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