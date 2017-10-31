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Главная Новости 19-летняя девушка в Слободском пропала при странных обстоятельствах

19-летняя девушка в Слободском пропала при странных обстоятельствах

31 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
СУ СК РФ по Кировской области
17 октября были найдены личные вещи пропавшей

13 октября 2017 года пропала 19-летняя жительница Слободского. Девушку до сих пор разыскивают. Корреспонденты местного телеканала СКАТ пообщались с руководителем Слободского МРСО СУ СК РФ по Кировской области. Александр Балак рассказал новую информацию о девушке и обстоятельствах ее исчезновения. 

Известно, что в день пропажи девушка отдыхала с подружками в одном из заведений в деревне Стулово. 17 октября на дороге, ведущей к спасательной станции города Слободского, был обнаружен ее рюкзак. В нем находились личные вещи и документы девушки. 

скриншот видеозаписи телеканала СКАТ

Эти обстоятельства позволили сделать вывод о том, что в отношении девушки совершено преступление, - сказал Александр Балак.

В результате следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство"

Раньше девушка на длительное время никуда не уезжала, даже мыслей об этом не высказывала. 

Согласно собранным характеризующим материалам, девушка не работает, недавно была уволена с одного из предприятий города. К уголовной и административной ответственности не привлекалась. Какими-либо хроническими, в том числе психическими, заболеваниями не страдала, - уточнил Александр.

Пропавшая жила с матерью, отчимом, братом. Отличалась вспыльчивым характером, импульсивностью. 

скриншот видеозаписи телеканала СКАТ

Имелись основания считать, что она была недовольна своим социальным положением, материальным положением, хотела иметь больше друзей, подруг.Также имелись проблемы в общении с противоположным полом. Происходили конфликты с девушками именно на почве ревности к ее бывшему другу, - сказал Александр. 

В баре у девушки как раз и возник конфликт на почве ревности. Она с подругой ушла из заведения около трех часов ночи. 

Последний раз подруга видела ее на улице Грина в Слободском. С того времени ее местонахождение не установлено. Девушка не захотела идти с подругой и пошла немного впереди. Через некоторое время та просто потеряла ее из видимости в темноте, - сказал Александр. 

Странная история произошла с рюкзаком потерпевшей - его подкинули на дорогу через несколько дней после исчезновения девушки. Кто подкинул рюкзак - неизвестно. Вещи отправлены на экспертизу. 

Следствие выдвинуло несколько версий произошедшего: убийство из корыстных побуждений, убийство на сексуальной почве, одна из версий - самоубийство. Также рассматривается версия о том, что девушка жива и находится у кого-то из знакомых. Согласно показаниям ее знакомых, девушка интересовалась судьбой 15-летнего жителя Чепецка, тело которого нашли в районе моста в Слободском. Сейчас проводятся поисковые мероприятия в районе реки Вятки, - сказал Александр.  

Тем не менее девушку продолжают искать. Если вы знаете, где сейчас находится исчезнувшая 19-летняя жительница Слободского, то сообщите об этом в полицию по телефону 02 (102). 

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Видео Происшествия Пропал человек

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Комментарии 1

27 минут назад Иван
Искала на ж-у приключений. Нашла.
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