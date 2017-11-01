В Кирове на следующей неделе прогремит салют

В Кирове запустят салют в честь 100-летия Октябрьской революции. Об этом сообщает devyatka.ru.

100 залпов будет запущено 7 ноября вечером на набережной Грина.

Кстати, в ближайшие выходные, а именно 4 ноября (в День народного единства), на Театральной площади пройдут праздничные мероприятия. Об этом рассказали в правительстве Кировской области.

В 10 часов пройдет гражданско-патриотическая акция. На нее соберутся представители общественных организаций и объединений региона, предприятий, учебных заведений. Также там выступят оркестр "Северная звезда" и творческие коллективы.

В этот же день на Театральной площади будет работать ярмарка, а в драмтеатре в 11 часов откроется фестиваль народных художественных промыслов.

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