В Кирове на следующей неделе прогремит салют

В Кирове на следующей неделе прогремит салют01 ноября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Будет запущено 100 залпов
В Кирове запустят салют в честь 100-летия Октябрьской революции. Об этом сообщает devyatka.ru.
100 залпов будет запущено 7 ноября вечером на набережной Грина.
Кстати, в ближайшие выходные, а именно 4 ноября (в День народного единства), на Театральной площади пройдут праздничные мероприятия. Об этом рассказали в правительстве Кировской области.
В 10 часов пройдет гражданско-патриотическая акция. На нее соберутся представители общественных организаций и объединений региона, предприятий, учебных заведений. Также там выступят оркестр "Северная звезда" и творческие коллективы.
В этот же день на Театральной площади будет работать ярмарка, а в драмтеатре в 11 часов откроется фестиваль народных художественных промыслов.
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01 ноября 2017, 15:35
Комментарии 3
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