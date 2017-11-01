В выходные из Москвы в Киров и обратно отправятся дополнительные поезда

В ноябрьские праздники по маршруту Москва – Киров – Москва будут курсировать дополнительные поезда. Об этом рассказали в пресс-службе Кировского региона ГЖД.

Пассажирский поезд №252 сообщением Москва – Киров отправится из столицы 3 ноября в 23.55 и прибудет в Киров 4 ноября в 12.17. Из Кирова дополнительный состав №251 отправится 6 ноября в 17.25 и прибудет в Москву 7 ноября в 5.52.

Билеты на эти поезда уже в продаже.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре по телефону: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный по России), а также на официальном сайте "РЖД".

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