В Кирове нашли пропавшего 7-летнего мальчика

7-летнего мальчика, пропавшего 1 ноября, нашли. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Первоклассник пропал в 13 часов. Информация о том, что мальчика нашли, появилась в 19 часов.

Ребенок ушел гулять, задержался. Там, где он бывает обычно, мама его не нашла. Телефон мальчик с собой не взял, за временем не следил, - рассказали добровольцы.

Нашли ребенка в нескольких кварталах от дома.

Напомним, информация о пропаже первоклассника появилась в 18 часов. После того, как в группе «Лиза Алерт» появилась ориентировка, десятки волонтеров предложили свою помощь в поисках. Мальчика нашли до начала работы штаба добровольцев.