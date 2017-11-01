В Кирове пропал 7-летний ребенок

В Кирове пропал 7-летний ребенок01 ноября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
lizaalert.org
Мальчик исчез 1 ноября около 13 часов
В Кирове пропал 7-летний мальчик. Об этом сообщили активисты поискового отряда "Лиза Алерт".
Известно, что Даниил Лебедев исчез 1 ноября 2017 года около 13 часов. С тех пор информации о его местонахождении нет.
Приметы пропавшего:
- рост 120 сантиметров, плотного телосложения, волосы светлые короткие, глаза серые;
- был одет в голубую шапку с белыми полосками, темно-синюю матерчатую куртку с мехом, темно-синие брюки, черные кожаные ботинки.
Если вы знаете, где сейчас находится ребенок, то сообщите об этом по телефонам: 80-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102)
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