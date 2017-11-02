На кировчанку и ее сожителя завели дело из-за того, что они били ребенка

На 41-летнюю жительницу Орловского района и ее сожителя завели уголовное дело из-за того, что они издевались над ребенком. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.

Оказалось, что женщина била 8-летнюю дочь. То же самое делал и ее 41-летний сожитель. Как только об этом стало известно, было возбуждено уголовное дело.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

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