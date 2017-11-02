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В Кировской области на ребенка со спины накинулась собака

02 ноября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 16+
фото progorod43.ru
У мальчика исцарапано лицо

В среду, 1 ноября, в поселке Мурыгино на 12-летнего школьника напала бездомная собака. Об этом редакции рассказал отец мальчика Сергей.

Сын Сергея шел домой с тренировки по боксу. У мальчика развязался шнурок, он наклонился и в этот момент на него накинулась собака. 

Животное схватилось за капюшон куртки сына. Он стал отбиваться и упал в кусты. Собака схватила его за ногу. Сын сумел освободиться, но агрессивное животное не отбегало. Пес снова схватил капюшон, вырвал его и убежал, - рассказывает отец мальчика. 

Ребенок пришел домой с исцарапанным лицом. Сергей сразу же обратился в местную администрацию, но ему объяснили, что денег на отлов бездомных животных в бюджете нет. 

Проблема с бездомными собаками у нас действительно есть. Ко мне обращались из дома-интерната, по их территории тоже гуляет животное, но мне пришлось им также отказаться. Деньги, которые поступают Юрьянскому району на отлов, уже потрачены, выделить дополнительные средства они нам не могут, - объяснил Михаил Сандаков, глава администрации Мурыгинского городского поселения. 

Тем не менее с проблемой будут бороться теми силами, которые есть. В парке, где собака напала на школьника, установят предупреждающие таблички, а также проведут беседу с хозяевами животных о правилах выгула собак . 

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