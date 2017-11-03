В Кировской области пропала 59-летняя женщина

В Кировской области пропала 59-летняя женщина03 ноября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
lizaalert.org
Последний раз Маргариту видели 31 октября
В Вятских Полянах пропала 59-летняя женщина. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".
Известно, что Маргариту Разумову последний раз видели 31 октября 2017 года около 17 часов. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей:
- рост 152 сантиметра, нормального телосложения, волосы седые до плеч, глаза серо-голубые;
- была одета в зеленое пальто, темно-серую шаль, черные сапоги.
Если вы знаете, где сейчас находится пропавшая женщина, то сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102).
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