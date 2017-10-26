В Кирове осудили бывшего военного, который несколько лет растлевал детей

В Кирове суд вынес приговор бывшему военному (сейчас он пенсионер), который на протяжении четырех лет растлевал детей младше 14 лет. Оказалось, что несколько преступлений он совершил вместе со своим 32-летним знакомым. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.

Военный пенсионер совершил 27 эпизодов насильственных действий сексуального характера на территории разных регионов - Краснодарского края, Нижегородской области, Республики Крым, Кировской области. Всего пострадали 11 детей. Обвиняемый ранее не был судим. Согласно заключению эксперта, у него есть психическое расстройство.

Несколько преступлений он совершил вместе с 32-летним мужчиной, с которым в 2011 году познакомился в соцсети. Уголовное дело в отношении него сейчас рассматривается в суде.

Пока осудили только бывшего военного. Он приговорен к 19 годам колонии строгого режима. Также его лишили воинского звания. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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