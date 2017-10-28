В парке у филармонии в Кирове вандалы разломали пианино

В парке имени Гагарина у филармонии разломали пианино. Фотографию опубликовали в инстаграме "Злой кировчанин".

Публикация от ЗК - ЗЛОЙ КИРОВЧАНИН (18+) (@zloykirovchanin) Окт 27 2017 в 10:54 PDT

Пианино установили 5 июля 2017 года. Это сделали активисты движения "Красивый Киров". Инструмент нашли на сайте объявлений, привезли и установили своими силами. Простоял он недолго - уже в конце августа сломали несколько клавиш и украли табурет, позже уронили. Теперь оторвали переднюю панель.

В начале осени лидер "Красивого Кирова" Анатолий Курбатов пообещал, что весной в парке появится новый инструмент.

Напомним, еще одна дикость произошла в новом сквере возле кинотеатра "Дружба". Там вандалы сломали голову скульптуре оленя спустя несколько дней после открытия.