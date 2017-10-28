В парке у филармонии в Кирове вандалы разломали пианино

В парке у филармонии в Кирове вандалы разломали пианино28 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
instagram.com/zloykirovchanin/
Меньше двух месяцев пианино простояло в целости
В парке имени Гагарина у филармонии разломали пианино. Фотографию опубликовали в инстаграме "Злой кировчанин".
Пианино установили 5 июля 2017 года. Это сделали активисты движения "Красивый Киров". Инструмент нашли на сайте объявлений, привезли и установили своими силами. Простоял он недолго - уже в конце августа сломали несколько клавиш и украли табурет, позже уронили. Теперь оторвали переднюю панель.
В начале осени лидер "Красивого Кирова" Анатолий Курбатов пообещал, что весной в парке появится новый инструмент.
Напомним, еще одна дикость произошла в новом сквере возле кинотеатра "Дружба". Там вандалы сломали голову скульптуре оленя спустя несколько дней после открытия.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
28 октября 2017, 14:53
Комментарии 3
Поделись комментариями