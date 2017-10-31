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На месте КВАТУ хотят построить жилой комплекс, садик и школу

31 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Об этом заявил за очередном заседании Илья Шульгин

Территорию бывшего КВАТУ хотят отдать под застройку: здесь появятся жилой комплекс, садик и школу. Информацию опубликовали в пресс-службе администрации города.

Проблему застройки территории КВАТУ затронул Илья Шульгин на прошедшем заседании гордумы.

Это будет жилой комплекс благоустроенный с инфраструктурой садиком и школой. Проекта на данный момент пока еще нет, он в разработке. Идет оформление всех соответствующих документов на землю, - отметил Илья Шульгин в своем выступлении.

Кроме того, издание «Комсомольская правда», ссылаясь на слова Шульгина, сообщает, что из 29 гектаров территории бывшего КВАТУ будут исключены земли, отданные Вятской епархии (это 6 исторических зданий вдоль улицы Романа Ердякова) и котельная, принадлежащая Минобороны.

Оставшиеся 22 гектара будут застроены. Для этого будут подведены проезды со стороны Московской и Ердякова. Для концертного зала запланирован участок в центре города за Алыми парусами.

Напомним, что в сентябре этого года Минобороны передало региону землю, где был размещен комплекс бывшего военного училища.

Жизнь в городе Строительство

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