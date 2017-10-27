Мама пропавшего ребенка в Кирове рассказала, где он находился

Мама пропавшего ребенка в Кирове рассказала, где он находился27 октября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 6+
фото vk.com/kirovmp
С его самочувствием все в порядке
Ночью в четверг, 26 октября, нашли пропавшего 9-летнего мальчика живым и здоровым. Об этом редакции рассказала мама ребенка.
Здоровье мальчика в порядке. Его обнаружили в подъезде дома, который находится напротив дома его одноклассника.
Сначала он пошел к другу, они сделали уроки, а затем он пошел сидеть в подъезд напротив дома друга, сидел там до вечера и читал. Нам он не объяснил, почему так сделал, будем выяснять. Сегодня он, как обычно, пойдет в школу, - рассказала мама мальчика.
Напомним, сообщение о пропаже ребенка появилось в сети около 22 часов. Родители сразу начали обзванивать одноклассников мальчика, потому что предполагали, что он может находиться у них.
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27 октября 2017, 11:05
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