Мама пропавшего ребенка в Кирове рассказала, где он находился

Ночью в четверг, 26 октября, нашли пропавшего 9-летнего мальчика живым и здоровым. Об этом редакции рассказала мама ребенка.

Здоровье мальчика в порядке. Его обнаружили в подъезде дома, который находится напротив дома его одноклассника.

Сначала он пошел к другу, они сделали уроки, а затем он пошел сидеть в подъезд напротив дома друга, сидел там до вечера и читал. Нам он не объяснил, почему так сделал, будем выяснять. Сегодня он, как обычно, пойдет в школу, - рассказала мама мальчика.

Напомним, сообщение о пропаже ребенка появилось в сети около 22 часов. Родители сразу начали обзванивать одноклассников мальчика, потому что предполагали, что он может находиться у них.