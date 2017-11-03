Очевидец: "В Кирове из поликлиники на Циолковского эвакуировали людей"03 ноября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
фото vk.com/zlo43, Дмитрия Захарова
Была обнаружена подозрительная сумка
Из поликлиники №1 на улице Циолковского эвакуировали посетителей и сотрудников. Все из-за подозрительной сумки, которую обнаружили в коридоре. Об этом сообщает очевидец в паблике "Злой кированин".
По информации очевидца, все случилось 3 ноября в первой половине дня. Пациенты, находившиеся в коридоре, увидели кем-то оставленную женскую сумку и рассказали об этом проходившей мимо медсестре.
Через какое-то время посетителей поликлиники и сотрудников эвакуировали. На место приехали полицейские, спасатели.
Информация о произошедшем уточняется.
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