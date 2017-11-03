Очевидец: "В Кирове из поликлиники на Циолковского эвакуировали людей"

Из поликлиники №1 на улице Циолковского эвакуировали посетителей и сотрудников. Все из-за подозрительной сумки, которую обнаружили в коридоре. Об этом сообщает очевидец в паблике "Злой кированин".

По информации очевидца, все случилось 3 ноября в первой половине дня. Пациенты, находившиеся в коридоре, увидели кем-то оставленную женскую сумку и рассказали об этом проходившей мимо медсестре.

Через какое-то время посетителей поликлиники и сотрудников эвакуировали. На место приехали полицейские, спасатели.

Информация о произошедшем уточняется.

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