Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Лица города Люди говорят Народный контроль Просто здорово Мисс старшеклассница: голосование
Проверить штрафы ГИБДД LADA с выгодой
Главная Авто В Мурыгино рабочие укладывали асфальт в дождь

В Мурыгино рабочие укладывали асфальт в дождь

31 октября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
скриншот с видео из группы "Место происшествия" Первого городского канала
Глава администрации поселения прокомментировал видеозапись читателей

Дорожные работы, которые проводили под дождем, на улице Молодой Гвардии у дома № 1 в Мурыгино на видео сняли жители поселка. Видео опубликовали в группе "Место происшествия" "ВКонтакте".

На записи видно, что дорожники начали проводить работы до того, как начался дождь. Однако после того, как дождь пошел, работы по укладке асфальта продолжились.

Укладка асфальта в лужи под дождем Умеем, практикуем, - написал автор видеозаписи.

Видео неравнодушных жителей поселка прокомментировал глава администрации Мурыгинского городского поселения Михаил Сандаков.

Этот ролик я уже видел в Интернете и проконсультировался со специалистами. Этот этап работ, который мы видим на фото, с технологической точки зрения проводить под небольшим дождем разрешается, - пояснил Михаил Николаевич.      

В случае, если вы считаете, что укладка асфальта проводится с нарушениями, активисты из ОНФ рекомендуют кировчанам фиксировать это на рушение на фото и и видео и обращаться в прокуратуру.

Комментарии пользователей:

Алексей Петрович:

А что ждать-то? Сейчас каждый день снег или дождь, а деньги нужно успеть освоить.

Василий П.

В этом нет ничего плохого, если вы не знали! Все так работают и везде! Асфальт от этого хуже лежать не будет и не распадется раньше срока годности.

Ирина Косарева:

В деревне и так сойдет!

Видео Дороги

Ранее мы писали:

В МЧС назвали причину пожара в ТЦ «Атлант»

Пенсионер на Hyundai протаранил Mercedes и ограждение на Октябрьском проспекте

Метеорологи спрогнозировали теплую зиму в Кирове

Комментарии 1

17 минут назад Горожанин
Не мешайте Менькину осваивать новые технологии. Новое московское правительство - новые московские технологии по распилу.
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

Для водителей, не пропускающих пешеходов и велосипедистов, увеличили штраф Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Погони и рэперы: 5 самых популярных видео, сделанных в Кирове в октябре Читать
вчера
Вопрос кировчанина признали лучшим в финале «Что? Где? Когда?» Читать
вчера
Супруги нашлись в чепецком интернате спустя 40 лет после первой встречи Читать
Посмотреть все

Полезно знать

27 октября «ТЭЦ работает и днем, и ночью»,—заместитель начальника электро-технического цеха ТЭЦ-4
27 октября В Кирове начинается формирование кадрового резерва молодых руководителей медицинских организаций
вчера «Форекс – работа, которая всегда с тобой»
26 октября Один день, после которого изменится ваш взгляд на продажи
вчера Игорь Васильев предложил работу победительнице мирового чемпионата WorldSkills International
26 октября Lada Vesta SW: скажи жизни "Да!"
26 октября К концу года в Кировской области будет обеспечено жильем рекордное количество детей-сирот

Новости России и мира

сегодня
Для водителей, не пропускающих пешеходов и велосипедистов, увеличили штраф
вчера
В России появятся индивидуальные лекарства от рака
26 октября
Стало известно,когда вступят в силу новые правила провоза багажа в самолете
24 октября
Повар из садика: «Я не хотела обворовывать ваших детей»
24 октября
Роструд напомнил, как будем отдыхать в ноябрьские праздники
Посмотреть все

Новости афиши

30 октября 2017, 13:07
"Ночь искусств - 2017" в Кирове: рисование песком, старинная музыка и танцы
28 октября 2017, 13:52
Во время концерта кировчане раскачали Вадима Самойлова на руках
27 октября 2017, 18:51
«После просмотра хочется углубиться в историю»: 4 мнения от кировчан о нашумевшей "Матильде"
Посмотреть все

Полезно знать

26 октября Один день, после которого изменится ваш взгляд на продажи
вчера Игорь Васильев предложил работу победительнице мирового чемпионата WorldSkills International
26 октября Lada Vesta SW: скажи жизни "Да!"
26 октября К концу года в Кировской области будет обеспечено жильем рекордное количество детей-сирот
27 октября «ТЭЦ работает и днем, и ночью»,—заместитель начальника электро-технического цеха ТЭЦ-4
27 октября В Кирове начинается формирование кадрового резерва молодых руководителей медицинских организаций
вчера «Форекс – работа, которая всегда с тобой»

#ЛицаГорода

20 12
Город в лицах: концерт Вадима Самойлова в Кирове
28 0
Фото "Я люблю рок 90-х!"
21 0
Концерт группы "Пилот" в Кирове
41 0
Город в лицах: концерт певицы Акулы
27 0
Город в лицах: концерт группы "Каста"
23 0
Город в лицах: в Кирове прошел концерт Веры Полозковой
8 0
Фото из 2000-х: ностальгия перед концертом "Касты" в Кирове
Смотреть все Всего альбомов: 111
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала progorod43.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна.

Учредитель: ООО «Про Город Вятка» Главный редактор: Сенилова Мария Владимировна Адрес редакции: 610001, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, д.120, оф 513

При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте progorod43.ru и его субдоменах.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru