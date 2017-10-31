В Мурыгино рабочие укладывали асфальт в дождь

Дорожные работы, которые проводили под дождем, на улице Молодой Гвардии у дома № 1 в Мурыгино на видео сняли жители поселка. Видео опубликовали в группе "Место происшествия" "ВКонтакте".

На записи видно, что дорожники начали проводить работы до того, как начался дождь. Однако после того, как дождь пошел, работы по укладке асфальта продолжились.

Укладка асфальта в лужи под дождем Умеем, практикуем, - написал автор видеозаписи.

Видео неравнодушных жителей поселка прокомментировал глава администрации Мурыгинского городского поселения Михаил Сандаков.

Этот ролик я уже видел в Интернете и проконсультировался со специалистами. Этот этап работ, который мы видим на фото, с технологической точки зрения проводить под небольшим дождем разрешается, - пояснил Михаил Николаевич.

В случае, если вы считаете, что укладка асфальта проводится с нарушениями, активисты из ОНФ рекомендуют кировчанам фиксировать это на рушение на фото и и видео и обращаться в прокуратуру.

Комментарии пользователей:

Алексей Петрович:

А что ждать-то? Сейчас каждый день снег или дождь, а деньги нужно успеть освоить.

Василий П.

В этом нет ничего плохого, если вы не знали! Все так работают и везде! Асфальт от этого хуже лежать не будет и не распадется раньше срока годности.

Ирина Косарева: