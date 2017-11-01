Улицу Герцена в Кирове перекрыли еще на три недели

Улица Герцена будет закрыта для проезда транспорта еще три недели. Об этом сообщает администрация города.

Ограничение действует в районе дома №9/1 по улице Герцена с 8 часов 16 октября до 17 часов 20 ноября.

Сообщается, что на этом участке улицы Герцена филиал акционерного общества «Газпром газораспределение Киров» проводит работы по прокладке газопровода.

Напоминаем, что несколько недель назад просле ремонта дорог для транспорта открыли улицы: