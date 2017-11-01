Улицу Герцена в Кирове перекрыли еще на три недели

Улицу Герцена в Кирове перекрыли еще на три недели01 ноября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Ограничение связано с прокладкой газопровода
Улица Герцена будет закрыта для проезда транспорта еще три недели. Об этом сообщает администрация города.
Ограничение действует в районе дома №9/1 по улице Герцена с 8 часов 16 октября до 17 часов 20 ноября.
Сообщается, что на этом участке улицы Герцена филиал акционерного общества «Газпром газораспределение Киров» проводит работы по прокладке газопровода.
Напоминаем, что несколько недель назад просле ремонта дорог для транспорта открыли улицы:
- По Свободы от дома № 4 до дома № 170;
- По Сормовской от Лепсе до Северо-Садовой;
- По Пятницкой от Казанской до Загородной.
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