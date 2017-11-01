22-летняя мать двоих детей умерла в больнице после автокатастрофы под Пижанкой

ДТП в Пижанском районе произошло в пятницу, 13 октября. В 12:50 на трассе столкнулись «УАЗ» и Mercedes-Benz Sprinter. От удара оба авто превратились в груду искореженного железа.

Спустя 11 дней после аварии в больнице скончалась мама двоих детей, 22-летняя пассажирка Mercedes Ольга.

У Оли было двое маленьких ребятишек, воспитывала она их в одиночку. Хорошо, мама еще жива. Теперь она занимается воспитанием внуков, -рассказали местные жители.

Спустя еще неделю, 30 октября, в больнице умерла 16-летняя Анна У. Она скончалась, не приходя в сознание.

Аня год назад окончила девятый класс в сельской коррекционной школе. Семья девушки состояла на учете, как неблагополучная.

У нее были проблемы с учебой, возможно, с поведением, но Аня была отличной девчонкой, творческой. Пела во время школьных концертов, - рассказали местные жители.

В аварии погибли еще два человека. Сотрудники МЧС с помощью специнструмента вырезали пострадавших. 31-летний пассажир иномарки умер до приезда скорой помощи. Водителей и трех пассажиров Mercedes госпитализировали с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, 25-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где толкнулся с «УАЗ-2206», - пояснили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области.

Смерть за смертью. Второй пострадавший пассажир Mercedes, 35-летний мужчина, умер на вторые сутки после ДТП. Водители обоих авто до сих пор проходят лечение в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Виновнику ДТП грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, первая информация об аварии появилась через несколько часов после столкновения.