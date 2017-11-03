Киров попал в 10 городов-аутсайдеров по удобству для автомобилистов

Кировчане оценили областной центр, как малопригодный для езды на автомобиле – наш город попал в Топ-10 худших городов. Исследование провели аналитики domofond.ru.

Аналитики предложили жителям городов оценить, согласны ли они с фразой «Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе», по шкале от 1 до 10. Всего на вопрос ответил 258 441 человек. Средняя оценка по стране составила 4,1 балла из 10 возможных.

В рейтинге Киров занял пятую строчку с конца с результатом 3,5 баллов. Местные жители оказались недовольны состоянием дорог, отсутствием парковочных мест на улицах и во дворах, а также ситуацией с пробками. В исследовании приняли участие 1902 кировчанина.

Топ-10 лучших городов возглавил Грозный с результатом 6,8 балла. В первую десятку вошла Москва, и это единственный город-миллионер в десятке лидеров. Большинство российских миллионеров заняли места в первой половине рейтинга.