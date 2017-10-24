Стало известно, когда состоится прощание с погибшим студентом из Кирова

Стало известно, когда состоится прощание с погибшим студентом из Кирова24 октября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 16+
фото из открытых источников
Молодого человека похоронят на малой родине
Близкие рассказали, когда в Кирове состоится прощание с кировским студентом, который совершил суицид в охотхозяйстве. Об этом нашей редакции сообщила его одногруппница.
Прощание с молодым человеком состоится во вторник, 24 октября, в 19 часов по адресу Маклина, 32а. Также появилась новая информация о погибшем.
Погибший студент учился на 4 курсе. У него остались родители, 2 сестры. Подробности его гибели неизвестны. Добрый был парень, отзывчивый, всегда готов был помочь своим друзьям, - рассказала одногруппница молодого человека.
Напомним, в воскресенье, 22 октября, ушел из жизни студент-охотовед. Рядом с молодым человеком нашли ружье. Студент родом из Архангельской области, его похоронят на малой родине.
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24 октября 2017, 18:55
Комментарии 12
® Франсуа де Ларошфуко
если ума мало в котелке, то лучше оставить своё мнение при себе...
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