Стало известно, когда состоится прощание с погибшим студентом из Кирова

Близкие рассказали, когда в Кирове состоится прощание с кировским студентом, который совершил суицид в охотхозяйстве. Об этом нашей редакции сообщила его одногруппница.

Прощание с молодым человеком состоится во вторник, 24 октября, в 19 часов по адресу Маклина, 32а. Также появилась новая информация о погибшем.

Погибший студент учился на 4 курсе. У него остались родители, 2 сестры. Подробности его гибели неизвестны. Добрый был парень, отзывчивый, всегда готов был помочь своим друзьям, - рассказала одногруппница молодого человека.

Напомним, в воскресенье, 22 октября, ушел из жизни студент-охотовед. Рядом с молодым человеком нашли ружье. Студент родом из Архангельской области, его похоронят на малой родине.