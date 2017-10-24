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Стало известно, когда состоится прощание с погибшим студентом из Кирова

24 октября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 16+
фото из открытых источников
Молодого человека похоронят на малой родине

Близкие рассказали, когда в Кирове состоится прощание с кировским студентом, который совершил суицид в охотхозяйстве. Об этом нашей редакции сообщила его одногруппница.

Прощание с молодым человеком состоится во вторник, 24 октября, в 19 часов по адресу Маклина, 32а. Также появилась новая информация о погибшем. 

Погибший студент учился на 4 курсе. У него остались родители,  2 сестры. Подробности его гибели неизвестны. Добрый был парень, отзывчивый, всегда готов был помочь своим друзьям, - рассказала одногруппница молодого человека. 

Напомним, в воскресенье, 22 октября, ушел из жизни студент-охотовед. Рядом с молодым человеком нашли ружье. Студент родом из Архангельской области, его похоронят на малой родине. 

Женщины Мужчины Смерть

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Комментарии 12

24 октября, 19:37 Учитель словесности
Совесть парня замучала. За безвинно убиенного медведя. Медвежат сиротами оставил. Когда осознал масштабы трагедии медвежьей семьи, пришло запоздалое раскаяние.
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24 октября, 23:01 Горожанин
Учитель словесности
Совесть парня замучала. За безвинно убиенного медведя. Медвежат сиротами оставил. Когда осознал масштабы трагедии медвежьей семьи, пришло запоздалое раскаяние.
Лучше молчать и казаться дураком, чем говорить, не оставляя на этот счёт никаких сомнений.
® Франсуа де Ларошфуко
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24 октября, 23:03 инкогнито
Учитель словесности
Совесть парня замучала. За безвинно убиенного медведя. Медвежат сиротами оставил. Когда осознал масштабы трагедии медвежьей семьи, пришло запоздалое раскаяние.
соображай, что набираешь своими грязными ручёнками
если ума мало в котелке, то лучше оставить своё мнение при себе...
Ответить
25 октября, 09:10 Горожанин
Учитель словесности
Совесть парня замучала. За безвинно убиенного медведя. Медвежат сиротами оставил. Когда осознал масштабы трагедии медвежьей семьи, пришло запоздалое раскаяние.
Да что тебе объяснять... Ты же просто мудила.
Ответить
25 октября, 11:49 Горожанин
Также появилась новая информация . У него остались родители, 2 сестры. Добрый был парень, отзывчивый, всегда готов был помочь своим друзьям. А вот старая информация о нём: У парня остались родители и сестра. Он был очень добрым, отзывчивым, трудолюбивым парнем, жизнерадостным. Найдите разницу. (https://m.progorod43.ru/news/51184). Спасибо журналистам ПГ, из новой информации мы многое узнали о нём.
Ответить
25 октября, 14:15 Горожанин
инкогнито
соображай, что набираешь своими грязными ручёнками
если ума мало в котелке, то лучше оставить своё мнение при себе...
Франсуа прав...
Ответить
25 октября, 21:40 Татьяна
не понимаю людей которые с убитым медведем фоткаются
Ответить
26 октября, 00:32 Пётр
Татьяна
не понимаю людей которые с убитым медведем фоткаются
Не понимаю людей, которые получают удовольствие от убийства животных.
Ответить
26 октября, 14:44 Горожанин
Горожанин
Также появилась новая информация . У него остались родители, 2 сестры. Добрый был парень, отзывчивый, всегда готов был помочь своим друзьям. А вот старая информация о нём: У парня остались родители и сестра. Он был очень добрым, отзывчивым, трудолюбивым парнем, жизнерадостным. Найдите разницу. (https://m.progorod43.ru/news/51184). Спасибо журналистам ПГ, из новой информации мы многое узнали о нём.
Браво журналистам, информацию теперь публикуют, даже не потрудившись проверить. Одногруппница у парня одна и она с журналистами вообще не общалась. Делайте выводы о достоверности.
Ответить
26 октября, 23:14 Мимокрокодил
Если бы на фото человек позировал с трупом человека, все бы сказали "так ему и надо", а если с убитым животным, ну чего такого? охотник же! Лицемерные приматы.
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час назад ггг
для чего это новость ??? мне фиалетова на этого парня
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30 минут назад Александр
Еще один отброс сдох. Таких не жалко.
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