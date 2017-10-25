Жители Вересников перебираются через лужи по коврам и диванам

Жители Вересников перебираются через лужи по коврам и диванам25 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
vk.com/kirov_today
Так местные жители самостоятельно решили проблему плохих дорог
В Вересниках местные жители вынуждены перебираться по коврам и диванам, чтобы перейти через грязь и лужи. Фотографии опубликовали в группе «Киров сегодня».
Кировчанин запечатлел ковер и несколько частей сломанного дивана, которые расположили у огромной лужи.
В Вересниках живут с особым комфортом! – прокомментировал он.
К сожалению, кировчане вынуждены ходить по лужам и грязи вместо ровного асфальта, поэтому жители микрорайона идут вот на такие хитрости, чтобы обойти грязный участок.
Кстати, в нашем городе не первый раз проявляют подобную смекалку. Например, в августе 2016 года водители застелили ковром огромную яму на улице Чернышевского.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
25 октября 2017, 13:44
Комментарии 2
Поделись комментариями