Жители Вересников перебираются через лужи по коврам и диванам

В Вересниках местные жители вынуждены перебираться по коврам и диванам, чтобы перейти через грязь и лужи. Фотографии опубликовали в группе «Киров сегодня».

Кировчанин запечатлел ковер и несколько частей сломанного дивана, которые расположили у огромной лужи.

В Вересниках живут с особым комфортом! – прокомментировал он.

К сожалению, кировчане вынуждены ходить по лужам и грязи вместо ровного асфальта, поэтому жители микрорайона идут вот на такие хитрости, чтобы обойти грязный участок.

Кстати, в нашем городе не первый раз проявляют подобную смекалку. Например, в августе 2016 года водители застелили ковром огромную яму на улице Чернышевского.