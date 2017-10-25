В Кирове задержали сотрудника вневедомственной охраны с наркотиками

В Кирове на сотрудника вневедомственной охраны за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере завели уголовное дело. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.

23 октября сотрудники УФСБ задержали полицейского - водителя батальона (отдельного) отдела вневедомственной охраны по городу Кирову.

У него нашли наркотическое средство в крупном размере, которое, по предварительным данным, он хранил для последующего незаконного сбыта, - рассказали в ведомстве.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кировской области, руководством вневедомственной охраны проводится служебная проверка. Принято решение об отстранении сотрудника от исполнения служебных обязанностей. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В случае установления его вины судом он будет уволен и привлечен к предусмотренной законом ответственности.

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