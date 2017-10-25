Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Лица города Люди говорят Народный контроль Просто здорово Мисс старшеклассница: голосование Краса России: голосование
Конкурсы Тесты Интернет-магазины 45000 объявлений Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Доставка листовок
Главная Новости В Кирове задержали сотрудника вневедомственной охраны с наркотиками

В Кирове задержали сотрудника вневедомственной охраны с наркотиками

25 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
Wikimedia Commons
Решается вопрос о заключении его под стражу

В Кирове на сотрудника вневедомственной охраны за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере завели уголовное дело. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области. 

23 октября сотрудники УФСБ задержали полицейского - водителя батальона (отдельного) отдела вневедомственной охраны по городу Кирову.

У него нашли наркотическое средство в крупном размере, которое, по предварительным данным, он хранил для последующего незаконного сбыта, - рассказали в ведомстве.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. 

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кировской области, руководством вневедомственной охраны проводится служебная проверка. Принято решение об отстранении сотрудника от исполнения служебных обязанностей. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В случае установления его вины судом он будет уволен и привлечен к предусмотренной законом ответственности.

У нас есть канал в Telegram, где появляются интересные новости. Попробуйте.

Мужчины Происшествия

Читайте также: 

Знак "Ш" на авто: каким он должен быть и за что водителю может грозить штраф?

В среду в Кирове часть домов отключат от электричества

Комментарии 7

25 октября, 17:00 Мастер
Вот это классс. Рыба гниет с головы
Ответить
25 октября, 18:10 vovik561
почему полицейский ? в статье написано сотрудник вневедомственной охраны. а это Россгавардия . к кполиции отношения они не имеют
Ответить
25 октября, 19:02 Горожанин
vovik561
почему полицейский ? в статье написано сотрудник вневедомственной охраны. а это Россгавардия . к кполиции отношения они не имеют
у них звания полицейские, хотя и гвардия
Ответить
25 октября, 20:35 Игорь
Может на квартиру копил. Все в дом, все в семью. Жаль бедолагу.
Ответить
26 октября, 06:12 гость
это все от безделия, они росгвардейцы еще не понимают свои цели задачи, не вкуривают, гасятся и бабки на халяву получают, плюс туда полицейских много перевели, которые статус военных с нового года получат, а сейчас там полный бардаки и болото
Ответить
26 октября, 10:14 123
Давно известно, откуда рассадник наркомании. Еще просят звонить в службу доверия)))) Если сами менты распространяют, какое у народа должно быть доверие к этой службе. Все борются и борются или делают вид что борются. А таких сотрудников надо расстреливать, а не жалеть.
Ответить
26 октября, 11:52 Горожанин
Мастер
Вот это классс. Рыба гниет с головы
сказала жопа
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Следующая новость

Новость дня

Мама пропавшего ребенка в Кирове рассказала, где он находился Посмотреть все

Редакция рекомендует

26 октября
Многодетная мама, болеющая лейкозом: «Мне некогда опускать руки» Читать
25 октября
В троллейбусном парке рассказали, как кировчанка получила травмы в транспорте Читать
24 октября
В Кирове молодой отец ведет Instagram-блог о воспитании дочки Читать
Посмотреть все

Полезно знать

26 октября Один день, после которого изменится ваш взгляд на продажи
26 октября К концу года в Кировской области будет обеспечено жильем рекордное количество детей-сирот
23 октября Скрытая угроза внутри кишечника
20 октября ЖК «Метро» - будущее юго-западного района Кирова
26 октября Lada Vesta SW: скажи жизни "Да!"
24 октября «Метроград-CITY»: «умные» планировки и самый большой в Кирове двор

Новости России и мира

26 октября
Стало известно,когда вступят в силу новые правила провоза багажа в самолете
24 октября
Повар из садика: «Я не хотела обворовывать ваших детей»
24 октября
Роструд напомнил, как будем отдыхать в ноябрьские праздники
23 октября
Вынесли приговор мужчине, который до смерти избил кировского участника "Любэ"
22 октября
В соцсетях кировчане сообщают о мальчике, который поступил в ЦРБ без сознания
Посмотреть все

Новости афиши

27 октября 2017, 18:51
«После просмотра хочется углубиться в историю»: 4 мнения от кировчан о нашумевшей "Матильде"
27 октября 2017, 18:30
Кировчанка отправится на Международный фестиваль красоты "World Beauty"
27 октября 2017, 18:18
Три ярких праздника в “Смене”, которые нельзя пропустить
Посмотреть все

Полезно знать

20 октября ЖК «Метро» - будущее юго-западного района Кирова
26 октября Lada Vesta SW: скажи жизни "Да!"
24 октября «Метроград-CITY»: «умные» планировки и самый большой в Кирове двор
26 октября Один день, после которого изменится ваш взгляд на продажи
26 октября К концу года в Кировской области будет обеспечено жильем рекордное количество детей-сирот
23 октября Скрытая угроза внутри кишечника

#ЛицаГорода

28 0
Фото "Я люблю рок 90-х!"
21 0
Концерт группы "Пилот" в Кирове
41 0
Город в лицах: концерт певицы Акулы
27 0
Город в лицах: концерт группы "Каста"
23 0
Город в лицах: в Кирове прошел концерт Веры Полозковой
8 0
Фото из 2000-х: ностальгия перед концертом "Касты" в Кирове
21 0
Город в лицах: открытие 25 сезона КВН
Смотреть все Всего альбомов: 110
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала progorod43.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна.

Учредитель: ООО «Про Город Вятка» Главный редактор: Сенилова Мария Владимировна Адрес редакции: 610001, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, д.120, оф 513

При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте progorod43.ru и его субдоменах.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru