В Кирове задержали сотрудника вневедомственной охраны с наркотиками

В Кирове задержали сотрудника вневедомственной охраны с наркотиками25 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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Решается вопрос о заключении его под стражу
В Кирове на сотрудника вневедомственной охраны за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере завели уголовное дело. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.
23 октября сотрудники УФСБ задержали полицейского - водителя батальона (отдельного) отдела вневедомственной охраны по городу Кирову.
У него нашли наркотическое средство в крупном размере, которое, по предварительным данным, он хранил для последующего незаконного сбыта, - рассказали в ведомстве.
Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кировской области, руководством вневедомственной охраны проводится служебная проверка. Принято решение об отстранении сотрудника от исполнения служебных обязанностей. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В случае установления его вины судом он будет уволен и привлечен к предусмотренной законом ответственности.
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25 октября 2017, 17:30
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