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Главная Новости Подрядчик объяснил, почему остановки в Кирове ставят на бетонное основание

Подрядчик объяснил, почему остановки в Кирове ставят на бетонное основание

26 октября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Такие павильоны появятся еще в нескольких районах города

Новые остановки в Кирове ставят на бетонное основание из-за запрета земляных работ. Об этом сообщил директор МКУ «Городская реклама» Станислав Коваленко.

В четверг, 26 октября, у цирка состоялся пресс-тур по поводу новых павильонов. Журналисты сразу же спросили, почему их устанавливают по-другому.  

Дело в том, что под ними (прим.ред. - остановочными павильонами) проходят инженерные сети. Во время согласования замены павильонов владельцы инженерных сетей отказывали в земляных работах. Поэтому приходилось ставить павильон поверх асфальта. Проектом предусмотрен пандус, чтобы люди с ограниченными возможностями могли заезжать, - объяснил Станислав Викторович.

Также был поднят вопрос о необычном зеленом покрытии остановок. Директор компании, которая занимается установкой, объяснил, зачем оно необходимо. 

Зеленое покрытие - это спортивное покрытие. Оно мягкое, на нем нельзя поскользнуться. Один метр такого покрытия стоит около одной тысячи рублей. Мы постараемся, чтобы все новые остановки были обеспечены такой резиновой крошкой. На некоторых остановках оно уже запачкалось, мы будем следить за этим и периодически очищать, - объяснил Дмитрий Лабутин.

В ближайшее время новые остановки появятся в районе Солнечного берега, в районе церкви  Пантелеимона-целителя, на перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской. 

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Комментарии 3

26 октября, 21:19 Гость
Надо ставить на возвышения нормальные павильоны, а не это фуфло: от дождя, снега и солнца они не защищают, прежние были в разы лучше. Кто их только разработал - в глаза бы этому недоумку посмотреть.
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26 октября, 22:44 Учитель словесности
"оно уже запачкалось, мы будем следить за этим и периодически очищать, - объяснил Дмитрий Лабутин". Поздравляю, Дима, соврамши. Вам ничего не нужно будет делать, потому что это ваше хвалёное покрытие стоимостью 1000 рублей за квадратный метр не выдерживает никакой нагрузки и снимается носком ботинка. А что будет зимой, про это я и думать боюсь. Посмотрите на ваши остановки весной. Всё ваше зелёное покрытие сползёт, как шкура змеи. Все ваши 1000 рублей за 1 квадратный метр. Мне кажется, что вы специально ищете материалы, которые максимально увеличивают стоимость остановки.
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10 часов назад вятка
уважаемый прогород сделайте сюжет о Ротонде в александровском парке где стоит пианино,так как менталитет у наших людей хромает,по мимо пианино что его изрисовали ,дак молодёжь перешла на ротонду исписывать....

Да и пианино поломали ....
Жить в своём городе и гадить тут же....
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