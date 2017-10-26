Подрядчик объяснил, почему остановки в Кирове ставят на бетонное основание

Новые остановки в Кирове ставят на бетонное основание из-за запрета земляных работ. Об этом сообщил директор МКУ «Городская реклама» Станислав Коваленко.

В четверг, 26 октября, у цирка состоялся пресс-тур по поводу новых павильонов. Журналисты сразу же спросили, почему их устанавливают по-другому.

Дело в том, что под ними (прим.ред. - остановочными павильонами) проходят инженерные сети. Во время согласования замены павильонов владельцы инженерных сетей отказывали в земляных работах. Поэтому приходилось ставить павильон поверх асфальта. Проектом предусмотрен пандус, чтобы люди с ограниченными возможностями могли заезжать, - объяснил Станислав Викторович.

Также был поднят вопрос о необычном зеленом покрытии остановок. Директор компании, которая занимается установкой, объяснил, зачем оно необходимо.

Зеленое покрытие - это спортивное покрытие. Оно мягкое, на нем нельзя поскользнуться. Один метр такого покрытия стоит около одной тысячи рублей. Мы постараемся, чтобы все новые остановки были обеспечены такой резиновой крошкой. На некоторых остановках оно уже запачкалось, мы будем следить за этим и периодически очищать, - объяснил Дмитрий Лабутин.

В ближайшее время новые остановки появятся в районе Солнечного берега, в районе церкви Пантелеимона-целителя, на перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской.