Камеры видеонаблюдения сняли парня, который в Кирове ограбил продавца

В Кирове молодой человек ограбил продавца. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

Все случилось 19 сентября около 17 часов в магазине на улице Волкова. Молодой человек подошел к продавцу и попросил разменять деньги. Сотрудница магазина отказалась это делать. Тогда парень выждал момент, когда в руках у продавца окажутся деньги, выхватил их и убежал.

Молодой человек забрал с собой 12 000 рублей. Камера видеонаблюдения зафиксировала приметы подозреваемого:

на вид 25 лет, рост 175-180 сантиметров, светло-русые волосы;

был одет в черную кофту с белой надписью на груди, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

УМВД на подозреваемого завело уголовное дело по статье "Грабеж".

Если вы знаете парня или вам известно его местонахождение, то сообщите об этом по телефону: 56-60-20 или 02 (102).

У нас есть канал в Telegram, где появляются интересные новости. Попробуйте.