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Главная Новости Камеры видеонаблюдения сняли парня, который в Кирове ограбил продавца

Камеры видеонаблюдения сняли парня, который в Кирове ограбил продавца

26 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
скриншот видеозаписи УМВД России по Кировской области
Молодой человек выхватил 12 000 рублей и убежал

В Кирове молодой человек ограбил продавца. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области. 

Все случилось 19 сентября около 17 часов в магазине на улице Волкова. Молодой человек подошел к продавцу и попросил разменять деньги. Сотрудница магазина отказалась это делать. Тогда парень выждал момент, когда в руках у продавца окажутся деньги, выхватил их и убежал.

Молодой человек забрал с собой 12 000 рублей. Камера видеонаблюдения зафиксировала приметы подозреваемого:

  • на вид 25 лет, рост 175-180 сантиметров, светло-русые волосы;
  • был одет в черную кофту с белой надписью на груди, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

УМВД на подозреваемого завело уголовное дело по статье "Грабеж".

Если вы знаете парня или вам известно его местонахождение, то сообщите об этом по телефону: 56-60-20 или 02 (102).

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Видео Криминал Мужчины

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Комментарии 4

26 октября, 21:52 Парень в адидасе
Всё нормуль. Главное чтобы без мокрухи. Таким на зонах уважуха, грев и чифирь первой заварки!
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26 октября, 22:03 Офицер
Растолкуй сиделец. Грев, в виде туда-сюда в одно место чтоль?
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21 час назад Горожанин
Или Навальный 2018, или привет нищета-грабежи 90-е.А потом еще хуже
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10 часов назад Кировчанин
Горожанин
Или Навальный 2018, или привет нищета-грабежи 90-е.А потом еще хуже
А при навальном все сразу разбогатеют и будет всем счастье;) Не неси чушь! Тем более о временах, о которых даже представления не имеешь.
Работать надо, а не языком молоть!
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