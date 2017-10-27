В Кирове жильцы дома выложили из шкаликов послание пьяницам

Кировчане выложили послание алкоголикам, которые постоянно пьют шкалики в их подъезде. Фотографии пользователи выложили в Instagram.

Жильцы дома решили привлечь внимание местных пьяниц.

В доме по улице Некрасова в подъезде с утра обнаружили вот такую записку алкашам этого дома из фуфыриков. Скорее всего, их склад из пустых бутылок нашли за второй входной дверью, - предположили очевидцы.

В редакцию часто обращаются читатели и рассказывают о продаже подобных напитков, несмотря на их запрет. Напомним, в октябре этого года главный санитарный врач России Анна Попова продлила запрет на торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями.

Это значит, что продавать спиртосодержащую непищевую продукцию, спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы с содержанием этилового спирта более 28 процентов в торговых точках нельзя.