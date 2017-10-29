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Рядом с Дворцом молодежи в Кирове произошел серьезный пожар

29 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
фото Максима Аникина
Загорелась крыша частного дома

29 октября в центре Кирова произошел серьезный пожар: огонь вспыхнул в частном доме возле Дворца молодежи.

Дом вспыхнул утром, около 9 часов. На месте происшествия работали медики, несколько пожарных расчетов. Очевидцы сообщают о восьми пожарных машинах. Дым распространился на несколько кварталов. Запах гари ощущали даже возле ЦУМа. 

Как сообщает очевидец Максим Ивонин, из-за пожара была частично перекрыта улица Красноармейская. В группе "Злой кировчанин" другие свидетели пишут, как видели эвакуацию людей:

Лично все видела, люди спасались, как могли, имущество из окна выкидывали, ребенка в одеяле вынесли, спасателей ждали минут 5-10, молодцы, ребята! - пишет Галина Норина. 

Четкую работу пожарных подробно описала другой очевидец Татьяна Тихонова.

Вот мы все ругаем наши спецслужбы, а они ведь герои! Вы видели, в каких условиях они работают? Я сейчас посмотрела... На перекрестке Володарского и Красноармейской дом горит... Молодой пожарный шесть люков вскрыл ломом, только седьмой оказался тем самым, в котором можно заправить водой пожарную машину. И он с напарником голыми руками на морозе в воде монтировали, не знаю, как называется, переходник для заправки... Я две минуты на телефон снимала, пальцы до косточек замерзли... А они голыми руками... Мне даже их фотографировать стыдно стало...
 

Пожар был потушен около 14 часов. Информации о пострадавших пока нет. 

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в Кирове произошел еще один крупный пожар. Сгорели стены на двух этажах ТЦ "Атлант".

Пожар

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Комментарии 1

час назад Горожанин
я кеш ни чего против пожарных не имею, но 5 часов на 2-х этажый домик
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