В Кировской области вынесли приговор парню, который вырвал страницу паспорта

В Тужинском районе осудили 31-летнего мужчину, который вырвал из паспорта страницу. Об этом рассказали в прокуратуре Кировской области.

Оказалось, что 20 июля мужчина был в квартире у своей матери и выпил там. Во время ссоры он вырвал из паспорта матери страницу с фото. Как только о произошедшем стало известно правоохранительным органам, на мужчину завели уголовное дело по статье "Повреждение документа".

На днях жителю Тужинского района вынесли приговор - 240 часов обязательных работ. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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