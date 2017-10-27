Мэр Кирова предложила изменить мотивацию водителей общественного транспорта

Мэр Кирова Елена Ковалева 27 октября на комиссии Кировской городской думы подняла вопрос о смене зарплатной мотивации водителей общественного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Она обратила внимание на то, что сейчас уровень зарплаты водителей зависит в том числе от объемов выручки.

Плохое состояние общественного транспорта, дымящие автобусы, разговоры водителей по телефону во время движения, автобусные гонки, которые зачастую наблюдают жители города, - все это вызывает крайнее беспокойство. Статистика свидетельствует о растущем количестве ДТП с участием пассажирского транспорта. А это вопросы безопасности жителей города. Оплата труда водителей не может быть мотивирована количеством перевезенных пассажиров. Именно такой подход и приводит к тому, что автобусы ездят наперегонки. От водителя требуется обеспечение безопасности пассажиров и соблюдение графика движения. Из этих критериев и нужно исходить при оценке труда водителей, - сказала глава города.

На заседании комиссии присутствовали руководители городского управления благоустройства и транспорта, муниципального автотранспортного предприятия. Их спросили о состоянии транспорта и контроле за работой водителей.

Оказалось, что сейчас на городских маршрутах работают 318 автобусов (из них 158 принадлежат АТП, еще 160 привлекаются от частных перевозчиков). Каждая машина проходит ежедневный предрейсовый техосмотр, дважды в год в обязательном порядке – государственный техосмотр. В 2017 году совместно с ГИБДД было проведено 11 рейдов на предмет технического состояния автобусов и троллейбусов, а также соблюдения водителями ПДД. По итогам рейдов 79 водителей и 78 должностных лиц наказаны за различные нарушения.

В конце заседания было решено, что будет создана рабочая группа. Она проанализирует ситуацию в сфере общественного транспорта и выработает решения, направленные на ее совершенствование.

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