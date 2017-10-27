Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Лица города Люди говорят Народный контроль Просто здорово Мисс старшеклассница: голосование Краса России: голосование
Проверить штрафы ГИБДД LADA с выгодой
Главная Авто Мэр Кирова предложила изменить мотивацию водителей общественного транспорта

Мэр Кирова предложила изменить мотивацию водителей общественного транспорта

27 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива progorod
Поговорили о дымящих автобусах, разговорах водителей по телефону и гонках

Мэр Кирова Елена Ковалева 27 октября на комиссии Кировской городской думы подняла вопрос о смене зарплатной мотивации водителей общественного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Она обратила внимание на то, что сейчас уровень зарплаты водителей зависит в том числе от объемов выручки.

Плохое состояние общественного транспорта, дымящие автобусы, разговоры водителей по телефону во время движения, автобусные гонки, которые зачастую наблюдают жители города, - все это вызывает крайнее беспокойство. Статистика свидетельствует о растущем количестве ДТП с участием пассажирского транспорта. А это вопросы безопасности жителей города. Оплата труда водителей не может быть мотивирована количеством перевезенных пассажиров. Именно такой подход и приводит к тому, что автобусы ездят наперегонки. От водителя требуется обеспечение безопасности пассажиров и соблюдение графика движения. Из этих критериев и нужно исходить при оценке труда водителей, - сказала глава города.

На заседании комиссии присутствовали руководители городского управления благоустройства и транспорта, муниципального автотранспортного предприятия. Их спросили о состоянии транспорта и контроле за работой водителей. 

Оказалось, что сейчас на городских маршрутах работают 318 автобусов (из них 158 принадлежат АТП, еще 160 привлекаются от частных перевозчиков). Каждая машина проходит ежедневный предрейсовый техосмотр, дважды в год в обязательном порядке – государственный техосмотр. В 2017 году совместно с ГИБДД было проведено 11 рейдов на предмет технического состояния автобусов и троллейбусов, а также соблюдения водителями ПДД. По итогам рейдов 79 водителей и 78 должностных лиц наказаны за различные нарушения.

В конце заседания было решено, что будет создана рабочая группа. Она проанализирует ситуацию в сфере общественного транспорта и выработает решения, направленные на ее совершенствование.

У нас есть канал в Telegram, где появляются интересные новости. Попробуйте.

Авто Дороги Жизнь в городе

Читайте также: 

Камеры видеонаблюдения сняли парня, который в Кирове ограбил продавца

В пятницу часть домов Кирова отключат от электричества

Комментарии 4

3 часа назад яя
Давно бы так!!
Ответить
2 часа назад Чупакабра
Да я ещё это в году 07 или 08 предлагал, однако об этом ни руководство ОТ, ни руководство города даже слушать не хотели. Молодец Ковалева! Женщины намного мудрее была вонючего.
Ответить
2 часа назад Горожанин
Главное чтоб то что написано было действительно сделано а не просто текстом было!
Ответить
22 минуты назад Учитель словесности
Смотрите-ка, а она далеко не глупа, эта госпожа Ковалёва. Напротив, она очень дальновидна и прозорлива. В отличие от Быкова.
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Следующая новость

Новость дня

Мама пропавшего ребенка в Кирове рассказала, где он находился Посмотреть все

Редакция рекомендует

26 октября
Многодетная мама, болеющая лейкозом: «Мне некогда опускать руки» Читать
25 октября
В троллейбусном парке рассказали, как кировчанка получила травмы в транспорте Читать
24 октября
В Кирове молодой отец ведет Instagram-блог о воспитании дочки Читать
Посмотреть все

Полезно знать

26 октября Один день, после которого изменится ваш взгляд на продажи
26 октября К концу года в Кировской области будет обеспечено жильем рекордное количество детей-сирот
23 октября Скрытая угроза внутри кишечника
20 октября ЖК «Метро» - будущее юго-западного района Кирова
26 октября Lada Vesta SW: скажи жизни "Да!"
24 октября «Метроград-CITY»: «умные» планировки и самый большой в Кирове двор

Новости России и мира

26 октября
Стало известно,когда вступят в силу новые правила провоза багажа в самолете
24 октября
Повар из садика: «Я не хотела обворовывать ваших детей»
24 октября
Роструд напомнил, как будем отдыхать в ноябрьские праздники
23 октября
Вынесли приговор мужчине, который до смерти избил кировского участника "Любэ"
22 октября
В соцсетях кировчане сообщают о мальчике, который поступил в ЦРБ без сознания
Посмотреть все

Новости афиши

27 октября 2017, 18:51
«После просмотра хочется углубиться в историю»: 4 мнения от кировчан о нашумевшей "Матильде"
27 октября 2017, 18:30
Кировчанка отправится на Международный фестиваль красоты "World Beauty"
27 октября 2017, 18:18
Три ярких праздника в “Смене”, которые нельзя пропустить
Посмотреть все

Полезно знать

20 октября ЖК «Метро» - будущее юго-западного района Кирова
26 октября Lada Vesta SW: скажи жизни "Да!"
24 октября «Метроград-CITY»: «умные» планировки и самый большой в Кирове двор
26 октября Один день, после которого изменится ваш взгляд на продажи
26 октября К концу года в Кировской области будет обеспечено жильем рекордное количество детей-сирот
23 октября Скрытая угроза внутри кишечника

#ЛицаГорода

28 0
Фото "Я люблю рок 90-х!"
21 0
Концерт группы "Пилот" в Кирове
41 0
Город в лицах: концерт певицы Акулы
27 0
Город в лицах: концерт группы "Каста"
23 0
Город в лицах: в Кирове прошел концерт Веры Полозковой
8 0
Фото из 2000-х: ностальгия перед концертом "Касты" в Кирове
21 0
Город в лицах: открытие 25 сезона КВН
Смотреть все Всего альбомов: 110
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала progorod43.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна.

Учредитель: ООО «Про Город Вятка» Главный редактор: Сенилова Мария Владимировна Адрес редакции: 610001, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, д.120, оф 513

При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте progorod43.ru и его субдоменах.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru