В новом микрорайоне Кирова пассажирский автобус столкнулся с "Газелью"28 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
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Авария произошла в субботу в три часа дня
28 октября в Кирове у микрорайона "Европейские улочки" произошло ДТП: пассажирский автобус столкнулся с "Газелью".
Фотографии опубликовали в пабликах "НДК - на дорогах Кирова" и "Местоположение ДПС" "Вконтакте". Авария произошла на улице Ульяновской около 15 часов. От удара у "Газели" разворотило переднюю часть. У автобуса маршрута №11 снесло переднюю дверь для пассажиров.
Информации о пострадавших пока нет.
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