В новом микрорайоне Кирова пассажирский автобус столкнулся с "Газелью"

28 октября в Кирове у микрорайона "Европейские улочки" произошло ДТП: пассажирский автобус столкнулся с "Газелью".

Фотографии опубликовали в пабликах "НДК - на дорогах Кирова" и "Местоположение ДПС" "Вконтакте". Авария произошла на улице Ульяновской около 15 часов. От удара у "Газели" разворотило переднюю часть. У автобуса маршрута №11 снесло переднюю дверь для пассажиров.

Информации о пострадавших пока нет.