Очевидец: "Водитель 16 автобуса устроил драку с пассажиром"

На днях в автобусе №16 произошел серьезный конфликт между пассажиром и водителем. Об этом нашей редакции сообщила взволнованная женщина, которая стала очевидцем инцидента.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 28 октября около 18 часов. Разногласия у пассажира возникли из-за того, что водитель проехал мимо его остановки.

Мужчина должен был выйти на остановке "Слобода Корчемкино". Он заранее подготовился к выходу и нажал кнопку требования остановки, но водитель это проигнорировал. Следующая остановка "Красное" была той, на которой мне нужно было выходить. Мужчина вышел вместе со мной и подошел в водительской двери. Мужчины начали выяснять отношения на повышенных тонах и в какой-то момент водитель сильно ударил пассажира. Что происходило дальше, я не знаю, так как быстро ушла. Пассажира жалко, надеюсь, у него нет серьезных травм, - рассказывает женщина-очевидец.

В компании-перевозчике объяснили, что не в курсе инцидента. В администрацию с жалобами не обращались ни водитель, ни пассажир. Скорее всего, проблема решилась на месте.