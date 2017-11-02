Появились новые подробности утреннего ДТП на трассе «Вятка»

Водитель «ГАЗ-2705» получил травмы, но в госпитализации не нуждался. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

Очевидцы аварии выложили фото в группу «Место происшествия».

Водитель «ГАЗа» был пристегнут, но, несмотря на это, после столкновения вылетел из авто через лобовое стекло, - сообщил свидетель ДТП.

Судя по повреждениям, удар был сильным, обе машины съехали в кювет, у одной из них вылетел двигатель.

У «ГАЗели» вся водительская сторона была в хлам. Все могло закончиться плохо. Когда машину на эвакуаторе достали, пошел газ, - отметили свидетели.

Напомним, ДТП на 10 километре трассы «Вятка» произошло в 5:50 2 ноября.