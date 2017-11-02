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Главная Авто Появились новые подробности утреннего ДТП на трассе «Вятка»

Появились новые подробности утреннего ДТП на трассе «Вятка»

02 ноября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 12+
vk.com/kirovmp
По словам очевидцев, водитель «ГАЗа» вылетел из авто через лобовое стекло

Водитель «ГАЗ-2705» получил травмы, но в госпитализации не нуждался. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

Очевидцы аварии выложили фото в группу «Место происшествия».

Водитель «ГАЗа» был пристегнут, но, несмотря на это, после столкновения вылетел из авто через лобовое стекло, - сообщил свидетель ДТП.

Судя по повреждениям, удар был сильным, обе машины съехали в кювет, у одной из них вылетел двигатель.

У «ГАЗели» вся водительская сторона была в хлам. Все могло закончиться плохо. Когда машину на эвакуаторе достали, пошел газ, - отметили свидетели.

Напомним, ДТП на 10 километре трассы «Вятка» произошло в 5:50 2 ноября.

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