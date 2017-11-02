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Главная Авто Утром в Кирове столкнулись два фургона: одна из машин опрокинулась

Утром в Кирове столкнулись два фургона: одна из машин опрокинулась

02 ноября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 12+
vk.com/auto43, vk.com/kirovdps
По словам очевидцев, от удара у одного фургона вылетел двигатель

В четверг, 2 ноября 2017 года, в Кирове на трассе столкнулись два «ГАЗа». Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

Авария произошла в 5:50 на 10 километре автодороги «Вятка», в Первомайском районе Кирова. Первые фото с места происшествия появились в группе «Местоположение ДПС» и «НДК».

Жуткая авария примерно в трех километрах от поста ГАИ в сторону Котельнича. Двигатель от «ГАЗели» вообще в стороне лежал, кабины в хлам. Живы ли водители, не ясно, - сообщают очевидцы в соцсетях.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области рассказали, как произошло столкновение.

35-летний водитель «ГАЗ-2705» ехал по трассе в сторону Кирова, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ГАЗ-28181», за рулем которого ехал 36-летний водитель, - прокомментировали в ведомстве.

От удара «ГАЗ-2705» съехал в кювет и опрокинулся. В результате 35-летний водитель получил травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

Авто Дороги ДТП Происшествия

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Комментарии 2

час назад Мимо ехал.
Движок, валяющийся отдельно от газели, впечатлил.
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6 минут назад ;bntkm
Вчера центр Кирова был на набережной. Сегодня происшествие на загородной трассе тоже оказалось в Кирове. Завтра Вятские Поляны окажутся в Кирове?
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