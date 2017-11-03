ДТП на улице Труда: девушку пытались реанимировать на проезжей части

3 ноября около 18 часов в Кирове на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Труда.

Столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, водитель белой иномарки пытался проехать на красный, в это время на пешеходном переоде уже были люди, уворачиваясь водитель выехал на парковку перед магазином и влетел в "шестерку".

На месте - три автомобиля реанимации, полиция, пожарные. Очевидцы сообщают, что в ДТП погибла девушка. По предварительной информации, она вылетела из салона авто. Ее пытались реанимировать на проезжей части.

Врачи долго пытались ее оживить. После накрыли черным мешком. Еще двух пострадавших увезли в больницу, - говорит очевидец.

На месте продолжают работать спецслужбы.