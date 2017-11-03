ДТП на улице Труда: девушку пытались реанимировать на проезжей части

ДТП на улице Труда: девушку пытались реанимировать на проезжей части03 ноября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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Девушка погибла на месте
3 ноября около 18 часов в Кирове на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Труда.
Столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, водитель белой иномарки пытался проехать на красный, в это время на пешеходном переоде уже были люди, уворачиваясь водитель выехал на парковку перед магазином и влетел в "шестерку".
На месте - три автомобиля реанимации, полиция, пожарные. Очевидцы сообщают, что в ДТП погибла девушка. По предварительной информации, она вылетела из салона авто. Ее пытались реанимировать на проезжей части.
Врачи долго пытались ее оживить. После накрыли черным мешком. Еще двух пострадавших увезли в больницу, - говорит очевидец.
На месте продолжают работать спецслужбы.
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03 ноября 2017, 19:32
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