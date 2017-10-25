В троллейбусном парке рассказали, как кировчанка получила травмы в транспорте

Руководство троллейбусного парка объяснило, как произошел инцидент с молодой мамой в троллейбусе, которую зажало в дверях. Об этом начальник службы эксплуатации парка сообщил нашей редакции.

Выяснилось, что водитель транспорта не заметил женщину, которая находилась на лестницах. Она выходила из салона спиной к улице, держа перед собой детскую коляску. На пассажирку обратила внимание кондуктор. Она закричала водителю, чтобы тот не закрывал двери.

Двери несильно задели женщину и сразу же открылись. Пассажирка самостоятельно вышла из троллейбуса. Кондуктор и водитель сразу же к ней подошли, извинились и предложили вызвать скорую. Кировчанка отказалась, сделала фото троллейбуса и ушла. Насколько мы знаем, у нее переломов нет, есть ушибы. Все пассажиры троллейбусов застрахованы, поэтому если с нашей стороны потребуется какая-то финансовая помощь, мы готовы ее предоставить, - объяснил Анатолий Козлов, начальник службы эксплуатации парка.

Водитель, который зажал в дверях пассажирку, продолжает работать на маршруте. В ситуации разбирается УМВД.

По этому факту сотрудниками УМВД по городу Кирову проводится проверка. По ее результатам действиям водителя троллейбуса будет дана правовая оценка, - прокомментировали в пресс-службе УМВД по Кировской области.

Как объяснили специалисты по общественному транспорту в Кирове, непонятно, как кировчанка могла получить такие тяжелые травмы. Современные автобусы и троллейбусы оснащены системами, которые при зажатии в дверях автоматически их открывают.