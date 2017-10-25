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Главная Новости В троллейбусном парке рассказали, как кировчанка получила травмы в транспорте

В троллейбусном парке рассказали, как кировчанка получила травмы в транспорте

25 октября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 12+
фото progorod43.ru
В полиции начали проводить проверку

Руководство троллейбусного парка объяснило, как произошел инцидент с молодой мамой в троллейбусе, которую зажало в дверях. Об этом начальник службы эксплуатации парка сообщил нашей редакции.

Выяснилось, что водитель транспорта не заметил женщину, которая находилась на лестницах. Она выходила из салона спиной к улице, держа перед собой детскую коляску. На пассажирку обратила внимание кондуктор. Она закричала водителю, чтобы тот не закрывал двери. 

Двери несильно задели женщину и сразу же открылись. Пассажирка самостоятельно вышла из троллейбуса. Кондуктор и водитель сразу же к ней подошли, извинились и предложили вызвать скорую. Кировчанка отказалась, сделала фото троллейбуса и ушла. Насколько мы знаем, у нее переломов нет, есть ушибы. Все пассажиры троллейбусов застрахованы, поэтому если с нашей стороны потребуется какая-то финансовая помощь, мы готовы ее предоставить, - объяснил Анатолий Козлов, начальник службы эксплуатации парка. 

Водитель, который зажал в дверях пассажирку, продолжает работать на маршруте. В ситуации разбирается УМВД. 

По этому факту сотрудниками УМВД по городу Кирову проводится проверка. По ее результатам действиям водителя троллейбуса будет дана правовая оценка, - прокомментировали в пресс-службе УМВД по Кировской области. 

Как объяснили специалисты по общественному транспорту в Кирове, непонятно, как кировчанка могла получить такие тяжелые травмы. Современные автобусы и троллейбусы оснащены системами, которые при зажатии в дверях автоматически их открывают.

Женщины Жизнь в городе Происшествия

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Комментарии 8

25 октября, 13:35 Чупакабра
Вот с этим я полностью согласен. Только почему на фото троллейбус с бортовым номером 301. Эти техсотые уже десятилетие, как разрезаны на металлолом.
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25 октября, 14:25 Я не робот
Надо провести следственный эксперимент: странно, что двери троллейбуса нанесли ушибы или переломы, тем более с коляской. Коляска сильно помята? Не удивлюсь, если выяснится, что получила люлей от мужа...
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25 октября, 15:55 ёпт
Троллейбусы запретить!
Ответить
25 октября, 17:21 Тамара
Вообще то помощи мне никто не предложил!!!
Ответить
25 октября, 18:58 Андрон
ёпт
Троллейбусы запретить!
Прежде чем написать надо *включить свои мозги *.
Ответить
25 октября, 19:12 86%
Андрон
Прежде чем написать надо *включить свои мозги *.
Свои включи, баламут.
Ответить
25 октября, 22:38 гость
Мозги включать надо,прежде чем писать,и нам и вам-ПРОГОРОДУ.
Ответить
14 часов назад Горожанин
Тамара
Вообще то помощи мне никто не предложил!!!
И хорошо, ты не заслуживаешь....
Ответить

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