В троллейбусе кировчанка дверями серьезно повредила плечо

Во вторник, 24 октября, на остановке "Алые паруса" кировчанку Тамару зажало дверями троллейбуса так сильно, что у нее было серьезно повреждено плечо. Об этом редакции сообщила сестра пострадавшей.

Инцидент произошел в 14:40. Женщина выходила с детской коляской из транспорта, но в этот момент его двери закрылись.

Сначала сестра съездила в травмбольницу. Медики диагностировали у нее частичный разрыв связок левого АКС (акромиально-ключичного сочленения), ей требуется операция. Ее проведут на днях. Сестру в дверях зажал троллейбус №8. Руководство компании признало вину и готово оплатить лечение, но лечение бесплатное, - рассказала сестра пострадавшей Настя.

Как объяснила сестра пострадавшей, сейчас есть большая проблема, с кем оставить ребенка Тамары на время ее реабилитации. Ее супруг часто на работе и не может постоянно следить за ребенком.

Пострадавшая обратилась в полицию по поводу инцидента.