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Главная Новости В троллейбусе кировчанка дверями серьезно повредила плечо

В троллейбусе кировчанка дверями серьезно повредила плечо

25 октября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 12+
фото предоставлено героем публикации
Женщине требуется операция 

Во вторник, 24 октября, на остановке "Алые паруса" кировчанку Тамару зажало дверями троллейбуса так сильно, что у нее было серьезно повреждено плечо. Об этом редакции сообщила сестра пострадавшей.

Инцидент произошел в 14:40. Женщина выходила с детской коляской из транспорта, но в этот момент его двери закрылись. 

Сначала сестра съездила в травмбольницу. Медики диагностировали у нее частичный разрыв связок левого АКС (акромиально-ключичного сочленения), ей требуется операция. Ее проведут на днях. Сестру в дверях зажал троллейбус №8. Руководство компании признало вину и готово оплатить лечение, но лечение бесплатное, - рассказала сестра пострадавшей Настя. 

Как объяснила сестра пострадавшей, сейчас есть большая проблема, с кем оставить ребенка Тамары на время ее реабилитации. Ее супруг часто на работе и не может постоянно следить за ребенком. 

Пострадавшая обратилась в полицию по поводу инцидента.

Женщины Жизнь в городе Происшествия

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Комментарии 12

25 октября, 11:24 Я не робот
Пусть троллейбусный парк оплатит сиделку! Козлы рогатые!
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25 октября, 11:36 Елена
Билет есть, значит поездка застрахована, а соответственно страховая оплатит травмы , а это не маленькая сумма( говорили ,что один миллион сумма защиты) по таблице выплат это примерно 3-5%от суммы за каждый перелом, если же перевозчик не страхует своих пассажиров, то сумму которую нужно требовать можно высчитать.
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25 октября, 12:18 Горожанин
есть больше надо, а не на диетах сидеть, тогда и кости будут целы!!
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25 октября, 12:59 горожанин
Странно. Сломаны оба плеча, а замотано только одно
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25 октября, 13:10 я
Горожанин
есть больше надо, а не на диетах сидеть, тогда и кости будут целы!!
У женщины маленький ребенок, организм, возможно, еще не окреп после беременности.
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25 октября, 13:20 Я
Не пойму, как этими дверями нанесли такие повреждения? Для закрытия двери сейчас механизм от пресса используют или что? Меня зажимало 2 раза в дверях, но это было скорее неприятно, чем больно.
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25 октября, 16:12 Горожанин
Ерунда какая-то. Наверно металась,как раненый зверь,вот и сломала. Там не такая сила сжатия,чтоб сломать кости.
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25 октября, 17:06 Горожанин
я
У женщины маленький ребенок, организм, возможно, еще не окреп после беременности.
Во время беременности кости ломаются? Просвети не просвещенных.
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25 октября, 20:31 Вася
Горожанин
Во время беременности кости ломаются? Просвети не просвещенных.
Вызывается кальций. Часто выпадают или крошаться зубы, выпадают волосы, падает зрение.
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26 октября, 08:21 наташа
горожане.ну не надо наезжать на потерпевшую.она действительно пострадала.пусть не сильно или сильно.каждый может быть зажатым дверью на нижней ступеньке троллейбуса.потому что вы пропадаете из поля видимости водителя.берегите себя.
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26 октября, 18:15 Горожанин
Я не робот
Пусть троллейбусный парк оплатит сиделку! Козлы рогатые!
А ты козлик куда свои - то рога подевал ?
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16 часов назад За справедливость!
Божечки, сколько ущербных здесь собралось! задавило бедную мамашу, рыдаю и плачу..Почему вы считаете, что кто-то всегда виноват...Виновата сама, должна была позаботиться о своей безопасности, и ни копейки не платить...Странно, что она не сразу поняла что плечо сломано, коляску катила, держала псоле выхода...значит все было в порядке, иначе бы далеко не ушла! Нарожают - а потом ревут, муж на работе постоянно, я такая бедная и несчастная...Лучше бы прибралась в своем сарае! Нет мозгов - не хрен рожать
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