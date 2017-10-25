Следователи начали проверку после травмирования кировчанки в транспорте

Следователи начали проверку после травмирования кировчанки в транспорте25 октября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 12+
фото предоставлено пострадавшей
Сотрудники ведомства разберутся в случившемся
Следователи организовали проверку, чтобы разобраться в инциденте, произошедшем в общественном транспорте. Кировчанка в троллейбусе получила серьезные травмы. Об этом сообщают в пресс-службе следственного комитета.
Как пояснили в ведомстве, в рамках проверки будут со всех сторон исследованы обстоятельства произошедшего, а также установлено, отвечают ли оказанные услуги перевозчика требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, во вторник, 24 октября, на остановке "Алые паруса" кировчанку Тамару зажало дверями троллейбуса так сильно, что у нее было серьезно повреждено плечо. Сейчас женщина будет ходить с гипсом.
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25 октября 2017, 21:00
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