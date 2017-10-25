Следователи начали проверку после травмирования кировчанки в транспорте

Следователи организовали проверку, чтобы разобраться в инциденте, произошедшем в общественном транспорте. Кировчанка в троллейбусе получила серьезные травмы. Об этом сообщают в пресс-службе следственного комитета.

Как пояснили в ведомстве, в рамках проверки будут со всех сторон исследованы обстоятельства произошедшего, а также установлено, отвечают ли оказанные услуги перевозчика требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, во вторник, 24 октября, на остановке "Алые паруса" кировчанку Тамару зажало дверями троллейбуса так сильно, что у нее было серьезно повреждено плечо. Сейчас женщина будет ходить с гипсом.