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Следователи начали проверку после травмирования кировчанки в транспорте

25 октября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 12+
фото предоставлено пострадавшей
Сотрудники ведомства разберутся в случившемся

Следователи организовали проверку, чтобы разобраться в инциденте, произошедшем в общественном транспорте. Кировчанка в троллейбусе получила серьезные травмы. Об этом сообщают в пресс-службе следственного комитета.

Как пояснили в ведомстве, в рамках проверки будут со всех сторон исследованы обстоятельства произошедшего, а также установлено, отвечают ли оказанные услуги перевозчика требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, во вторник, 24 октября, на остановке "Алые паруса" кировчанку Тамару зажало дверями троллейбуса так сильно, что у нее было серьезно повреждено плечо. Сейчас женщина будет ходить с гипсом. 

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Комментарии 8

25 октября, 20:28 Я
Тема сисек не раскрыта! Требую другой фотографии!
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25 октября, 22:40 гость
точно))))
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26 октября, 09:52 За справедливость
А вообще, часто эти мамаши сидят до последнего и выходят, когда уж транспорт начинает движение. Сами не отвечают за собственную безопасность, пора бы уж начинать быть ответственными и серьезными. И не показывать на весь город свои синячки!
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26 октября, 09:58 _
Ну и куда спешил, товарищ водитель? Не своё - не жалко?
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26 октября, 10:59 Дятел
_
Ну и куда спешил, товарищ водитель? Не своё - не жалко?
У товарища водителя вообще-то график. А теперь он ещё и виноват в том, что большинство людей сами не в состоянии позаботиться о своей безопасности. Хотя, конечно, надо же так прижать, что аж до перелома. Правда, техническое состояние ТС тоже не вина водителя, на чём сказали, на том и повёз.
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26 октября, 11:10 Чупакабра
Ну никак дверями троллебуса, при всем желании не сломать кости взрослого человека. Даже на старых, которые были с электроприводом.
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26 октября, 14:13 Зема
Чупакабра
Ну никак дверями троллебуса, при всем желании не сломать кости взрослого человека. Даже на старых, которые были с электроприводом.
Они до сих пор с электроприводом...
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26 октября, 15:54 Чупакабра
Зема
Они до сих пор с электроприводом...
Зайдите в депо и узнайте сколь их там единиц осталось. Все давно с пневмо.
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