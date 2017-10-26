В Кировской области пропал 86-летний мужчина

В Кировской области пропал 86-летний мужчина26 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
lizaalert.org
Он исчез 25 октября
В Кировской области пропал 86-летний житель деревни Воробьи Слободского района. Об этом сообщили активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".
Он 25 октября 2017 года ушел из дома и исчез.
Если вы знаете, где сейчас находится пропавший мужчина, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102).
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26 октября 2017, 13:12
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