В Кировской области пропал 86-летний мужчина

В Кировской области пропал 86-летний житель деревни Воробьи Слободского района. Об этом сообщили активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".

Он 25 октября 2017 года ушел из дома и исчез.

Если вы знаете, где сейчас находится пропавший мужчина, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102).