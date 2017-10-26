В Нововятске разобрали единственный в микрорайоне "Данар"

Единственную закусочную "Данар" в Нововятске разобрали. Фотографии появились в группе "Строим Киров".

Кировские пользователи спрашивают в соцсетях, с чем связан снос закусочной, ведь это было довольно популярное место среди жителей района. Руководство сети закусочных объяснило, почему было принято такое решение.

На этом месте появится новая закусочная "Данар" с сиденьями, столиками и новым современным интерьером. Ее открытие планируется через месяц, - сообщил маркетолог компании.

Напомним, в Кирове также обновляются закусочные. В конце августа разобрали одну из старейших закусочных в нашем городе недалеко от перекрестка Воровского и Карла Маркса. Сейчас там новое, современное кафе сети.