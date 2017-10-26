В Нововятске разобрали единственный в микрорайоне "Данар"26 октября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото vk.com/stroim_kirov
В компании объяснили, почему приняли такое решение
Единственную закусочную "Данар" в Нововятске разобрали. Фотографии появились в группе "Строим Киров".
Кировские пользователи спрашивают в соцсетях, с чем связан снос закусочной, ведь это было довольно популярное место среди жителей района. Руководство сети закусочных объяснило, почему было принято такое решение.
На этом месте появится новая закусочная "Данар" с сиденьями, столиками и новым современным интерьером. Ее открытие планируется через месяц, - сообщил маркетолог компании.
Напомним, в Кирове также обновляются закусочные. В конце августа разобрали одну из старейших закусочных в нашем городе недалеко от перекрестка Воровского и Карла Маркса. Сейчас там новое, современное кафе сети.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
26 октября 2017, 12:44
Комментарии 2
Поделись комментариями