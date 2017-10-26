В четверг, 26 октября, в Кирове пропал школьник. Об этом сообщают в группе "Место происшествия".

Мальчик не вернулся домой из школы, которая находится на перекрестке Милицейской и Володарского. Как рассказала мама ребенка, они обратились в полицию и сейчас обзванивают одноклассников ребенка. К волонтерам родные пока не обращались.

Если вам что-то известно о местонахождении ребенка, сообщите по телефону 44-20-50 Татьяна.