В Кирове пропал школьник26 октября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 6+
фото vk.com/kirovmp
Мальчик не вернулся домой из школы
В четверг, 26 октября, в Кирове пропал школьник. Об этом сообщают в группе "Место происшествия".
Мальчик не вернулся домой из школы, которая находится на перекрестке Милицейской и Володарского. Как рассказала мама ребенка, они обратились в полицию и сейчас обзванивают одноклассников ребенка. К волонтерам родные пока не обращались.
Если вам что-то известно о местонахождении ребенка, сообщите по телефону 44-20-50 Татьяна.
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27 октября 2017, 09:18
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