В Кировской области в сгоревшем доме нашли тело мужчины

В Кировской области в сгоревшем доме нашли тело мужчины27 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
СУ СК России по Кировской области
Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем
25 октября в поселке Рудничный Верхнекамского района произошел пожар. После разбора завалов было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили в СУ СКР по Кировской области.
Сообщение о пожаре в поселке Рудничный поступило ночью, на место выехали пожарные. На месте происшествия было обнаружено тело 58-летнего хозяина дома.
По предварительным данным, мужчина жил один, злоупотреблял спиртными напитками.
В рамках доследственной проверки следователи опросят очевидцев, знакомых погибшего, назначат необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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