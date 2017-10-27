В Кировской области в сгоревшем доме нашли тело мужчины

25 октября в поселке Рудничный Верхнекамского района произошел пожар. После разбора завалов было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Сообщение о пожаре в поселке Рудничный поступило ночью, на место выехали пожарные. На месте происшествия было обнаружено тело 58-летнего хозяина дома.

По предварительным данным, мужчина жил один, злоупотреблял спиртными напитками.

В рамках доследственной проверки следователи опросят очевидцев, знакомых погибшего, назначат необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.