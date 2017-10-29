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Дымковские дома в Кирове получили национальную премию

29 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото Алексея Обжерина

26 октября в Москве прошло награждение победителей Первой национальной премии в области территориального маркетинга и брендинга. В числе лауреатов оказалась и Кировская область. 

Специалисты по развития брендов регионов оценивали проекты по разным номинациям: от лучшего бренда города и региона, до лучшего регионального события и маркетинговой кампании территорий. 

В последней номинации лучшим стал проект кировских маркетологов "Раскрасим Вятку в дымку". Он соревновался в финале с проектами из Сочи, Смоленска, Удмуртии, Татарстана, Москвы (два проекта: от Depot WPF и парк Зарядье) и других городов. Жюри единогласно присудило первое место нашим дымковским домам. 

Полный список победителей Первой национальной премии в области территориального маркетинга и брендинга.

«Лучший бренд города»

  • 1 место: «Имиджевая символика города Мурманска»,

  • 2 место: «Бренд Москвы для конференции GLBA»,
  • 3 место: «Твой Сочи. Туристический бренд города-курорта Сочи».

«Лучший бренд малого города»

  • 1 место: «Свияжск. Остров-град», республики Татарстан,

  • 2 место: «Бренд города Суздаля»
  • 3 место: «Великий Болгар. Древняя цивилизация на Волге».

«Лучший бренд региона»

  • 1 место: «Бренд Астраханской области»,

  • 2 место: «Бренд Visit Tatarstan».

«Лучшее маркетинговое событие территории»

  • 1 место: «Калитка. Фестиваль карельского пирога»

  • 2 место: «Слёт оленеводов, рыбаков и охотников» (Сургутский район)
  • 3 место: «Орёл 450».

«Лучшая маркетинговая кампания территории»

  • 1 место: «Киров: раскрасим Вятку в дымку»,

  • 2 место: «Новокузнецк 400».
  • 3 место: «Locator. Путеводитель по локациям Перми»
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