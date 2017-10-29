Дымковские дома в Кирове получили национальную премию

Дымковские дома в Кирове получили национальную премию29 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото Алексея Обжерина
26 октября в Москве прошло награждение победителей Первой национальной премии в области территориального маркетинга и брендинга. В числе лауреатов оказалась и Кировская область.
Специалисты по развития брендов регионов оценивали проекты по разным номинациям: от лучшего бренда города и региона, до лучшего регионального события и маркетинговой кампании территорий.
В последней номинации лучшим стал проект кировских маркетологов "Раскрасим Вятку в дымку". Он соревновался в финале с проектами из Сочи, Смоленска, Удмуртии, Татарстана, Москвы (два проекта: от Depot WPF и парк Зарядье) и других городов. Жюри единогласно присудило первое место нашим дымковским домам.
Полный список победителей Первой национальной премии в области территориального маркетинга и брендинга.
«Лучший бренд города»
- 1 место: «Имиджевая символика города Мурманска»,
- 2 место: «Бренд Москвы для конференции GLBA»,
- 3 место: «Твой Сочи. Туристический бренд города-курорта Сочи».
«Лучший бренд малого города»
- 1 место: «Свияжск. Остров-град», республики Татарстан,
- 2 место: «Бренд города Суздаля»
- 3 место: «Великий Болгар. Древняя цивилизация на Волге».
«Лучший бренд региона»
- 1 место: «Бренд Астраханской области»,
- 2 место: «Бренд Visit Tatarstan».
«Лучшее маркетинговое событие территории»
- 1 место: «Калитка. Фестиваль карельского пирога»
- 2 место: «Слёт оленеводов, рыбаков и охотников» (Сургутский район)
- 3 место: «Орёл 450».
«Лучшая маркетинговая кампания территории»
- 1 место: «Киров: раскрасим Вятку в дымку»,
- 2 место: «Новокузнецк 400».
- 3 место: «Locator. Путеводитель по локациям Перми»
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