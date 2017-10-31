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Названы самые красивые школы и детсады Кировской области

31 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Правительство Кировской области
Конкурс провели в минобре совместно с Институтом развития образования

В Кировской области подвели итоги конкурса «Самая красивая школа — 2017», который проводился региональным министерством образования и Институтом развития образования. Об этом сообщают в правительстве Кировской области.

В этом году тематика конкурса была посвящена Году экологии в РФ. Всего в конкурсе приняли участие 45 школ и детских садов.

Жюри оценивали конкурсантов по следующим номинациям: «С чего начинается Родина…» (проекты по благоустройству и оформлению учебных кабинетов, залов, зеленых уголков, зон отдыха, спортивных площадок), «Память сердца» (проекты по благоустройству памятников Победы, улиц, парков, площадей, носящих имена героев, знаменитых земляков), «Усадьба педагога» (проекты по озеленению придомовых территорий).

Победители конкурса определены экспертной комиссией на основании таких критериев, как актуальность, реалистичность проекта, эффективность использования в образовательной деятельности, степень участия в проекте детей и родителей, - рассказали в министерстве образования.

Все победители отмечены дипломами. Их опыт по созданию безопасных, комфортных, эстетических условий в образовательных организациях занесен в областной педагогический банк.

Победителями конкурса «Красивая школа – 2017» признаны:

  • в номинации «С чего начинается Родина…» - средняя общеобразовательная школа села Елгань Унинского района, средняя общеобразовательная школа поселка Юбилейный Котельничского района, детский сад общеразвивающего вида № 4 поселка Даровской, детский сад «Тополек» поселка Краснооктябрьский Куменского района;
  • в номинации «Память сердца» - средняя общеобразовательная школа с. Рожки Малмыжского района;

Кстати, подробную информацию о победителях и призерах конкурса можно найти на сайте правительства Кировской области.

 

Конкурсы Образование

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