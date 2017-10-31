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В Кирове неизвестный напал на девушку на улице и ограбил ее

31 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
скриншот видеозаписи УМВД России по Кировской области
Момент, когда мужчина вышел из подъезда вслед за девушкой, попал на видео

В Кирове неизвестный мужчина ограбил девушку. Все случилось у дома №26 по улице Некрасова. Есть запись с камеры видеонаблюдения. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области. 

15 октября около двух часов ночи мужчина сначала зашел в подъезд, а потом вышел из него вслед за девушкой. На улице он выхватил у пострадавшей сумку и убежал. В сумке были деньги, сотовый и документы. Девушка оценила ущерб в 2 500 рублей. 

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Сейчас нападавшего ищут.

Приметы разыскиваемого: 

  • на вид 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, темные волосы;
  • был одет в красную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Если вы узнали мужчину на видео, то позвоните в полицию по телефонам: 47-67-27 или 02 (102).

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Видео Женщины Мужчины Происшествия

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